Strategy, la Bitcoin Treasury Company de Michael Saylor, vient de publier une perte comptable de 17,44 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025 liée à la chute du cours du Bitcoin. L'entreprise détient 673 783 BTC pour une valeur de 63 milliards de dollars, mais son ratio mNAV approche dangereusement 1, signe d'une perte de confiance des investisseurs.

Une perte comptable massive pour Strategy

Les investisseurs se souviendront longtemps de la baisse du Bitcoin à la fin de l'année 2025. Alors que beaucoup s'attendaient à de nouveaux sommets du cours à la fin de l'année, ou au moins une clôture au-dessus des 100 000 dollars… il n'en a rien été. La performance du Bitcoin sur l'année 2025 est finalement négative : -6,3 % en dollars, et autour des -20 % en euros.

Et cela s'est largement répercuté sur les Bitcoin Treasury Companies qui avaient massivement acheté cette année... Comme Strategy, la société de Michael Saylor. Cette dernière a enregistré 17,44 milliards de dollars de pertes non réalisées sur ses avoirs en Bitcoin au quatrième trimestre 2025.

Une somme qui découle de l'adoption en 2025 de nouvelles normes comptables qui obligent l'entreprise à marquer ses réserves crypto au prix du marché. Ainsi, chaque fluctuation du cours se répercute directement dans les comptes trimestriels de Strategy. Sur l'année complète 2025, le total de pertes non réalisées sur les actifs numériques de Strategy passe à 5,4 milliards de dollars.

🪙 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ? Guide 2026 pour les débutants

Malgré cette perte comptable, Strategy n'a pas ralenti ses achats. Entre le 1er et le 4 janvier 2026, elle a acquis 1 283 bitcoins supplémentaires pour 116 millions de dollars, à un prix moyen de 90 391 dollars l'unité. Fin décembre, elle avait déjà acheté 3 BTC pour 300 000 dollars. Ainsi, au 4 janvier 2026, l'entreprise détient 673 783 BTC, acquis pour un coût total de 50,55 milliards de dollars, soit un prix de revient moyen de 75 026 dollars.

Avec la remontée récente du cours du Bitcoin, la réserve de l'entreprise vaut environ 63 milliards de dollars.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Le cours de l'action Strategy toujours en nette baisse

Le problème de Strategy ne se situe pas tant dans ses comptes que dans la perception des investisseurs. Le cours de l'action a plongé de 48 % en 2025 et de près de 70 % depuis son pic de novembre 2024. Cette chute fait passer le ratio mNAV (market-to-net-asset value) juste au-dessus de 1. Ce ratio compare la valeur d'entreprise de Strategy à celle de ses avoirs en Bitcoin.

Si cet indicateur tombait sous 1, cela signifierait qu'il devient plus intéressant d'acheter du Bitcoin directement plutôt que de passer par l'action Strategy... Or, rien que cette journée du mardi 6 janvier, l'action MSTR a encore perdu 4,15 %.

🗞️ L'action de Strategy atteint un nouveau point bas - Et cela pourrait encore empirer

La valorisation d'entreprise de Strategy atteint environ 61 milliards de dollars (en prenant en compte la dette et les actions préférentielles), très proche des 63 milliards de dollars de BTC détenus. Ce resserrement du ratio met à mal l'argument de Michael Saylor, qui reposait sur l'effet de levier de Strategy (emprunter pour acheter toujours plus de Bitcoin).

Mais avec ces baisses de prix entrainant une perte de confiance envers Strategy, les investisseurs pourraient être tentés de se tourner plutôt vers les ETF Bitcoin que vers l'action Strategy…

Acheter du Bitcoin en quelques minutes avec Binance

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.