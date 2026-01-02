La société leader des Bitcoin Treasuries, Strategy, souffre actuellement d’une configuration de marché difficile, mais également de la perspective de voir son action MSTR exclue des indices MSCI. Résultat : son prix vient d’atteindre à un nouveau point bas inquiétant.

L'action de Strategy enregistre un nouveau plus bas

Malgré sa position confirmée et indiscutable sur la première place du podium des Digital Asset Treasuries (DAT) appliquées au Bitcoin, la société Strategy traverse des moments difficiles en ce début d'année 2026, au point d'accumuler désormais des dollars dans sa trésorerie pour se prémunir d'un possible « hiver crypto prolongé ».

Une situation en apparence contradictoire avec ses achats compulsifs de BTC qui ont atteint un record de fréquence en 2025, au point de lui permettre d'afficher à l'heure actuelle un portefeuille estimé à plus de 60 milliards de dollars (672 497 BTC).

Toutefois, cette position de premier détenteur mondial de Bitcoin ne fait apparemment pas les affaires du cours de son action MSTR, en chute de plus de 65 % depuis son dernier sommet historique du 11 juillet dernier à 434,58 dollars et de presque 50 % sur l'année écoulée.

Le cours de l'action MSTR de Strategy s'effondre de 65 % depuis son dernier sommet

De ce fait, l'action MSTR de Strategy vient de valider un nouveau plus bas aux alentours des 192 dollars. Un niveau de prix qui n'avait plus été atteint depuis le déclenchement de sa hausse vertigineuse de 200 % en septembre 2024.

Un delisting du MSCI qui à 75 % de chances de se produire

Les facteurs à l’origine de cette baisse apparaissent comme multiples, avec toutefois en première ligne la chute du Bitcoin enclenchée depuis son dernier sommet historique à 126 000 dollars.

D'autres raisons interviennent également, selon certains analystes, comme la dilution agressive de ses actions, l'effondrement de sa prime mNAV et le risque de voir l'action MSTR exclue de certains indices boursiers majeurs.

Une dernière actualité dont le point de bascule doit intervenir en ce début d'année, suite à la décision du géant de l'indice boursier Morgan Stanley Capital International (MSCI) de delister les Digital Asset Treasuries qui détiennent plus de 50 % de cryptomonnaies dans leurs actifs, comme Strategy.

Malgré les tentatives du fondateur de Strategy, Michael Saylor, de s'opposer à cette décision jugée injuste, les parieurs de la plateforme de marchés prédictifs Polymarket estiment que le rejet de son action a 75 % de chances de devenir effectif avant début avril.

Le delisting de Strategy par MSCI aurait 75 % de chances de se produire

De ce fait, la question semble maintenant se résumer à savoir si le marché a déjà anticipé cette décision du MSCI avec la baisse actuelle de l'action MSTR ou si les choses pourraient encore empirer dans le cas d'une validation effective de ce delisting dans les semaines à venir, d'autant plus si le Bitcoin ne montre aucun signe de retour haussier concluant.

Source : Polymarket

