L'action de Strategy atteint un nouveau point bas - Et cela pourrait encore empirer

La société leader des Bitcoin Treasuries, Strategy, souffre actuellement d’une configuration de marché difficile, mais également de la perspective de voir son action MSTR exclue des indices MSCI. Résultat : son prix vient d’atteindre à un nouveau point bas inquiétant.

le 2 janvier 2026 à 17:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

L'action de Strategy atteint un nouveau point bas - Et cela pourrait encore empirer
Test logo

Bitcoin

89476.1$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

L'action de Strategy enregistre un nouveau plus bas

Malgré sa position confirmée et indiscutable sur la première place du podium des Digital Asset Treasuries (DAT) appliquées au Bitcoin, la société Strategy traverse des moments difficiles en ce début d'année 2026, au point d'accumuler désormais des dollars dans sa trésorerie pour se prémunir d'un possible « hiver crypto prolongé ».

Une situation en apparence contradictoire avec ses achats compulsifs de BTC qui ont atteint un record de fréquence en 2025, au point de lui permettre d'afficher à l'heure actuelle un portefeuille estimé à plus de 60 milliards de dollars (672 497 BTC).

✍️ Découvrez la liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Toutefois, cette position de premier détenteur mondial de Bitcoin ne fait apparemment pas les affaires du cours de son action MSTR, en chute de plus de 65 % depuis son dernier sommet historique du 11 juillet dernier à 434,58 dollars et de presque 50 % sur l'année écoulée.

Le cours de l'action MSTR de Strategy s'effondre

Le cours de l'action MSTR de Strategy s'effondre de 65 % depuis son dernier sommet

 

De ce fait, l'action MSTR de Strategy vient de valider un nouveau plus bas aux alentours des 192 dollars. Un niveau de prix qui n'avait plus été atteint depuis le déclenchement de sa hausse vertigineuse de 200 % en septembre 2024.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un delisting du MSCI qui à 75 % de chances de se produire

Les facteurs à l’origine de cette baisse apparaissent comme multiples, avec toutefois en première ligne la chute du Bitcoin enclenchée depuis son dernier sommet historique à 126 000 dollars.

D'autres raisons interviennent également, selon certains analystes, comme la dilution agressive de ses actions, l'effondrement de sa prime mNAV et le risque de voir l'action MSTR exclue de certains indices boursiers majeurs.

 

Une dernière actualité dont le point de bascule doit intervenir en ce début d'année, suite à la décision du géant de l'indice boursier Morgan Stanley Capital International (MSCI) de delister les Digital Asset Treasuries qui détiennent plus de 50 % de cryptomonnaies dans leurs actifs, comme Strategy.

🗞️ Strategy refuse son exclusion de l'indice MSCI USA - Les Bitcoin Treasuries sont des « entreprises opérationnelles »

Malgré les tentatives du fondateur de Strategy, Michael Saylor, de s'opposer à cette décision jugée injuste, les parieurs de la plateforme de marchés prédictifs Polymarket estiment que le rejet de son action a 75 % de chances de devenir effectif avant début avril.

Le delisting de Strategy par MSCI aurait 65 % de chances de se produire

Le delisting de Strategy par MSCI aurait 75 % de chances de se produire

 

De ce fait, la question semble maintenant se résumer à savoir si le marché a déjà anticipé cette décision du MSCI avec la baisse actuelle de l'action MSTR ou si les choses pourraient encore empirer dans le cas d'une validation effective de ce delisting dans les semaines à venir, d'autant plus si le Bitcoin ne montre aucun signe de retour haussier concluant.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

501 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

1.77%

89476.1$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Une whale massive parie 748 millions de dollars sur la hausse de ces 3 cryptomonnaies

Une whale massive parie 748 millions de dollars sur la hausse de ces 3 cryptomonnaies

 Ces 3 tendances devraient dominer le marché crypto en 2026, selon les analystes de Coinbase

Ces 3 tendances devraient dominer le marché crypto en 2026, selon les analystes de Coinbase

 Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

 Stablecoins : la Chine pourrait prendre l'avantage si les États-Unis s'obstinent à interdire les rendements

Stablecoins : la Chine pourrait prendre l'avantage si les États-Unis s'obstinent à interdire les rendements