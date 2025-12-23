Strategy se prépare à un « hiver crypto prolongé »

La fin de l’année semble s’inscrire à la baisse pour le Bitcoin, désormais installé sous le niveau des 90 000 dollars. Une situation qui oblige visiblement Strategy à renforcer ses réserves de trésorerie en dollars afin de se préparer à un « hiver crypto prolongé ».

Strategy accumule des dollars USD pour se préparer à un « hiver crypto prolongé »

Comme bon nombre de Digital Asset Treasuries (DAT) à l'heure actuelle, la société Strategy s'organise afin de faire face à la baisse du Bitcoin et, par effet de corrélation, des rendements augmentés promis aux détenteurs de ses actions MSTR à l'aide d'un ratio de BTC par action (mNAV) désormais largement inférieur à 1.

Malgré tout, le leader incontesté des trésoreries Bitcoin bénéficie toujours de l'un des plus importants stocks de BTC au monde, avec 671 268 unités au compteur estimées à un peu plus de 58,5 milliards de dollars selon le cours du BTC au moment d'écrire ces lignes.

De quoi procéder à une nouvelle et énième levée de fonds en fin de semaine dernière, à l'aide d'une vente d’actions ordinaires, afin de récolter la somme de 748 millions de dollars. Le but ? Renforcer sa trésorerie d'entreprise avec des dollars américains tout en stoppant ses acquisitions de BTC durant la période des fêtes de fin d'année.

De ce fait, Strategy possède désormais une réserve stratégique en dollars USD estimée à 2,19 milliards de dollars. Une très bonne nouvelle selon les analystes de la banque d’investissement TD Cowen, car cela va permettre à l'entreprise fondée par Michael Saylor de renforcer sa capacité de fonctionnement dans la perspective d'un « hiver crypto prolongé ».

Des inquiétudes exagérés sur la solidité du bilan de Strategy

De toute évidence, Strategy souhaite rassurer ses investisseurs et ses créanciers en accumulant assez de dollars pour constituer un « coussin de liquidité » en capacité de lui permettre de couvrir ses obligations - paiement des dividendes sur ses actions privilégiées et des intérêts sur sa dette en circulation - sur une période estimée à environ 32 mois.

De quoi faire face à des conditions de marché possiblement difficiles, selon les estimations des analystes de TD Cowen dans un rapport publié en ce début de semaine, au point d'affirmer que « les inquiétudes quant à la solidité du bilan de Strategy sont exagérées ».

Cette initiative souligne la solidité du bilan de l’entreprise et devrait atténuer les inquiétudes concernant sa capacité à poursuivre ses activités, même dans un scénario d’hiver crypto prolongé. Consolider la liquidité en période de stress est toujours prudent et nous pensons que toutes les parties prenantes de Strategy en sortent nettement gagnantes.

Dans le cadre de son rapport, la banque TD Cowen estime que Strategy poursuivra ses achats de Bitcoin au cours des prochaines années, au point de pouvoir détenir 835 000 BTC à la fin 2027. Une logique d'accumulation qui lui permet de prévoir « une valeur intrinsèque du Bitcoin d’environ 380 dollars par action d’ici un an, et 515 dollars par action d’ici deux ans ».

Source : Strategy

