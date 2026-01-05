Les ETF Bitcoin spot enregistrent un record de volumes entrants dès le début de l'année 2026

Après avoir subi des retraits massifs en novembre et décembre 2025, les ETF Bitcoin Spot connaissent un net retournement : 470 millions de dollars sont injectés dès le 2 janvier. Ce mouvement suggère un retour progressif de la confiance institutionnelle, alors que le Bitcoin consolide autour des 92 000 dollars.

Les ETF Bitcoin spot attire plus de 470 millions de dollars

Malgré l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et la capture de Nicolás Maduro, le Bitcoin rebondi et montre une certaine résilience. Après un repli momentané, il a rebondit à 93 300 dollars ce lundi 5 janvier 2026 et permet au marché crypto de rester stable, dans l'attente de l'ouverture des marchés.

Dès le début de l'année 2026, le marché des ETF Bitcoin Spot enregistre plus de 470 millions de dollars de flux nets entrants sur la journée du 2 janvier seulement. Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis le 11 novembre 2025, date à laquelle le Bitcoin évoluait encore autour des 106 000 dollars.

Évolution des volumes des ETF Bitcoin spot

Ce retour de volumes entrants intervient après 2 mois particulièrement difficiles pour le cours du Bitcoin et pour les fonds adossés au BTC. Au mois de novembre, les ETF avaient enregistré des sorties nettes de 3,5 milliards de dollars, suivies de 1,1 milliard supplémentaires au mois de décembre.

L'hémorragie des ETF reflète une prise de bénéfices important après la hausse du prix au dessus des 126 000 dollars le BTC, mais aussi une méfiance grandissante face à la correction du marché des actifs à risques dépendant des valeurs technologiques et du marché de l'intelligence artificielle.

En effet, le prix du Bitcoin a chuté brutalement au cour du mois de novembre, atteignant un point bas à 80 000 dollars. Depuis, il oscille autour des 92 000 dollars, dans une phase de consolidation où les acheteurs semblent reprendre peu à peu confiance.

Cependant, un doute persiste quant à la direction que prendra le marché crypto cette année : reprendra-t-il le chemin de la hausse, porté par l’assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ? Ou au contraire, entrera-t-il dans un bear market, après ses sommets de 2025, entraînant la majorité des cryptomonnaies dans une chute, en raison d’un momentum affaibli depuis plusieurs mois sur les plus petites d'entre elles ?

Les institutions et entreprises continuent d'acheter du Bitcoin

Le récent afflux de capitaux vers les ETF témoigne de cette amélioration du sentiment de marché.

Certains investisseurs institutionnels semblent considérer que le niveau actuel représente un point d’entrée stratégique, anticipant un potentiel rebond pour 2026.

La semaine dernière, Strategy a acquis 1 229 BTC pour plus de 100 millions de dollars. De son côté, Metaplanet a acheté 4 279 BTC pour un montant supérieur à 450 millions de dollars, tandis que Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, a ajouté 8 888 BTC à ses réserves.

La dynamique des ETF Spot constitue un indicateur clé de l’appétit institutionnel pour le Bitcoin. Bien qu’ils ne permettent pas aux investisseurs de profiter pleinement des propriétés de résistance à la censure propres au réseau, ils impliquent néanmoins l’achat direct de BTC, exerçant ainsi une pression haussière sur le marché au comptant.

Reste à voir si ce retournement marquera le début d’un nouveau cycle haussier ou s’il s’agit d’un simple rebond technique dans un contexte encore fragile et baissier.

Source : SoSoValue

