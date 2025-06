Acheter des actions de Bitcoin Treasury Companies : la fausse bonne idée qui revient à acheter du BTC trop cher

Pour une multitude de raisons, vous pourriez choisir d'investir dans une Bitcoin Treasury Company plutôt que dans du véritable BTC. Pourtant, cela pourrait faire courir plus de risques à votre capital. Explorons ce raisonnement en détail.

Faut-il chercher une alternative boursière à Bitcoin (BTC) ?

Avec la démocratisation de Bitcoin dans le monde de la finance, il existe de plus en plus de manières de s’exposer au prix du BTC, sans nécessairement en détenir directement. Les raisons à cela peuvent être multiples et répondre ainsi à plusieurs critères tels que :

Manque de connaissances techniques ;

Optimisation fiscale ;

Simplifier la garde des actifs.

Si la problématique qui vous détourne de l’achat de véritables bitcoins relève d’un manque de connaissances, nous vous redirigeons vers 2 de nos nombreux guides, le premier vous accompagnant pour acheter du bitcoin, et le second, vous offrant une initiation à l’utilisation d’un wallet.

Côté fiscalité par exemple, vous pourriez choisir de vous exposer à Bitcoin de manière détournée, notamment à travers divers actifs éligibles à un Plan d’épargne en action (PEA) ou un Plan d’épargne retraite (PER).

Cela peut donc inclure l’achat d’ETF Bitcoin dans les cas les moins risqués, ou alors se traduire par de l’investissement dans des « Bitcoin Treasury Companies ». C’est ce dernier point sur lequel nous passerons le plus de temps, car la cherche seule d’une « fiscalité avantageuse » peut faire courir des risques sur votre capital bien plus importants que la simple détention de BTC spot.

mNAV et exposition réelle à Bitcoin

En finance, le concept de valeur liquidative, ou Net Asset Value (NAV), permet de mettre en relation les actifs totaux d’un produit d’investissement, soustrait de ses dettes, le tout divisé par le nombre de parts en circulation. Comparé au prix d’une part sur le marché, cet indicateur permet alors de juger si un actif est surévalué ou sous-évalué.

👉 Quelles sont les principales Bitcoin Treasury Companies

S’appuyant sur cet indicateur, Strategy a popularisé le mNAV :

mNAV représente un multiple de la valeur liquidative du Bitcoin, à la date spécifiée, calculé comme la valeur de la société divisée par la valeur liquidative du Bitcoin.

Cela implique donc de connaître plusieurs données :

A = le prix du BTC ;

B = le nombre de BTC détenus ;

C = le prix d’une action ;

D = le nombre total d’actions diluées, toutes catégories confondues.

Ceci permet ensuite d’effectuer le calcul suivant :

Calcul de la mNAV

L’idée ici est que plus cet indicateur est proche de 1, plus cela signifie que l’achat d’une action revient à acheter du BTC. Un montant inférieur à 1 signifierait que l’entreprise est sous-évaluée par rapport à ses avoirs en bitcoins, tandis qu’une valeur supérieure suppose que d’autres facteurs que lesdits avoirs composent le prix.

Cet indicateur n’est donc pertinent que dans le cas d’une entreprise qui se revendique pleinement comme Bitcoin Treasury Company, puisque si le calcul donne un résultat trop important, cela sera le signe d’une surévaluation de son prix en bourse.

Par exemple, la mNAV de Strategy s’élève à 1,91, là où celle de Metaplanet est de 7,51.

Pour la société japonaise, une telle valeur ne serait pas dérangeante si son activité était diversifiée au-delà de Bitcoin. Le problème, c’est que l’entreprise semble avoir relayé son activité historique d’immobilier au second plan pour concentrer majoritairement son marketing autour de Bitcoin, suggérant dès lors une certaine euphorie autour de l’action.

Un indicateur alternatif

Alors que la mNAV peut être compliquée à calculer, en particulier pour la difficulté de trouver le nombre total réel de toutes les actions diluées, toutes catégories confondues, nous vous proposons une alternative plus simple : diviser les avoirs en BTC par la capitalisation boursière. Cela permet de déterminer la part que représente Bitcoin dans ladite capitalisation.

Avec ce modèle, nous obtenons ainsi les résultats suivants pour quelques exemples bien connus :

Strategy : 58,25 % des 106,95 milliards de dollars de capitalisation ;

MARA : 99,85 % des 5,29 milliards de dollars de capitalisation ;

Metaplanet : 13,56 % des 7,9 milliards de dollars de capitalisation ;

The Blockchain Group : 18,89 % des 700 millions d’euros de capitalisation.

👨‍🏫 À lire également — L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Pour avoir une idée d’une éventuelle surévaluation du cours de l’action, il suffit ensuite d’analyser les bilans financiers de l’entreprise, afin de déterminer si son activité annexe justifie la valeur de la part de sa capitalisation hors Bitcoin. Si vous estimez que ce n’est pas le cas, investir dans cette entreprise revient alors à acheter du BTC plus cher que son prix réel (avec une prime), sans ses avantages techniques.

Trop de risques pour trop peu d’avantages ?

Dernièrement, nous sommes revenus en détail sur les excès auxquelles pouvaient être sujettes les entreprises avec une trésorerie Bitcoin ou crypto. Un point a été particulièrement mis en avant : la dette.

D’ailleurs, nous pouvons remarquer que celle-ci n’entre pas en compte dans le calcul de la mNAV, selon la méthode proposée par Strategy, alors qu’il s’agit pourtant d’une composante essentielle dans le concept de valeur liquidative utilisé en finance traditionnelle.

Sans nous répéter sur ce sujet, nous pouvons tout de même alerter le lecteur souhaitant acheter l’action d’une Bitcoin Treasury Company sur 3 points auxquels prêter attention. S’ils sont combinés, il peut alors s’agir d’un véritable cocktail explosif :

Un marketing agressif sur le concept de trésorerie Bitcoin ;

Une émission de dette (ou d’actions) démesurée par rapport aux bilans financiers ;

Un faible pourcentage de ses avoirs en bitcoins comparé à sa propre capitalisation.

Même sans aller jusqu’à parler de faillite, la chute de prix qui pourrait advenir en cas de bear market pourrait être inversement proportionnelle aux hausses actuelles.

🔎 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Dans ces conditions, l’achat de BTC spot apparaît comme plus sage, permettant également de profiter d’un élément essentiel qui fait sa force : le fait d’être véritablement propriétaire de son capital.

