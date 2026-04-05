Coût des tokens : l'ère de l'IA centralisée est-elle bientôt terminée ?

Pour beaucoup d'utilisateurs, la facture IA a explosé. Aujourd'hui, pour une classe croissante d'experts ou de curieux en IA, une utilisation illimitée et bon marché reste tout bonnement impossible. Pourtant, au moment même où l'IA centralisée commence à paraître plutôt onéreuse, de nouveaux modèles open source proposent une alternative. C'est le cas de Bittensor, réseau décentralisé qui propose un avenir plus radieux en réduisant drastiquement le coût de chaque token IA.

Payer un abonnement, plus vraiment judicieux ?

Aujourd'hui, Anthropic positionne Claude Pro comme le niveau minimum requis pour les utilisateurs les plus chevronnés, pour une utilisation 5 fois supérieure à celle de l'abonnement gratuit.

Par ailleurs, les développeurs derrière Claude, Chat GPT Gemini et Perplexity savent pertinemment que le coût réel des tokens peut largement dépasser un simple abonnement mensuel à 20 dollars par mois, faisant ainsi exploser les plafonds d'utilisation.

Cependant, certains utilisateurs constatent rapidement des limites. En effet, si vous êtes quelqu'un qui code avec Claude Code plusieurs heures par jour, vous atteignez facilement un plafond de verre, ce qui explique précisément l'introduction par Anthropic de l'abonnement Max à 100 ou 200 dollars par mois.

Ainsi, dès que l'on passe d'une simple interaction avec Claude Code à du code soutenu ou des automatisations avancées, l'unité de compte n'est plus le nombre de messages journaliers mais bien le nombre de tokens par mois.

Une analyse détaillée de la grille tarifaire de Claude Code montre qu'un utilisateur vraiment intensif, soit une personne qui s'en sert entre 4 et 8 heures par jour, peut facilement utiliser entre 200 millions et 1 milliard de tokens par mois. À ce rythme, une facturation à l'API classique représenterait une note salée de 400 à plus de 2 000 dollars mensuels.

Quant à l'abonnement Max, facturé entre 100 et 200 dollars par mois, il reste largement plus avantageux que l'API au compteur. Autrement dit, le modèle d'abonnement à prix fixe n'est viable pour Anthropic que parce que l'immense majorité des utilisateurs se situe très en dessous de ces volumes de tokens. Ainsi, l'équilibre entre les différents abonnements reste plutôt fragile encore aujourd'hui.

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Les LLMs contraints de limiter les ressources

Pour comprendre pourquoi les IA de type LLM (Large Language Model), comme ChatGPT ou Perplexity, sont contraintes d'augmenter leurs prix ou de limiter les ressources, il faut comprendre leur fonctionnement.

L'API de Claude, par exemple, facture les modèles Opus à plusieurs dollars par million de tokens d'entrée (le prompt que l'on écrit au LLM) et bien plus pour les tokens de sortie (la réponse de celui-ci). En conséquence, un forfait à 20 dollars ou même à 100 dollars n'est rentable que si l'utilisateur n'utilise pas toute sa capacité d'abonnement.

Pour confirmer ces faits, un test a été réalisé sur les abonnements Free, Pro et Max sur Claude, révélant des différences significatives de capacité, notamment après l'utilisation de la fonction Cowork et Opus d'Anthropic.

Ainsi, la documentation de Claude présente clairement l'offre Max comme une formule destinée aux utilisateurs les plus intensifs, avec une consommation 5 à 20 fois supérieure à celle de l'abonnement Pro, reconnaissant de manière implicite que certains clients poussent la rentabilité à son paroxysme.

Le calcul des abonnements reflète une tension structurelle entre les coûts liés à l'infrastructure de l'IA et une tarification forfaitaire avantageuse pour l'utilisateur.

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Les réseaux d'IA décentralisés, le pari de Bittensor

Parallèlement aux infrastructures centralisées, plusieurs projets crypto tentent de prendre le virage IA. À ce jour, Bittensor est l'un des projets qui ressort le plus du lot, un protocole où des centaines de sous-réseaux d'IA (appelés Subnets) indépendants rivalisent et sont récompensés en tokens TAO.

Selon les données récentes, la croissance de Bittensor est fulgurante et la capitalisation boursière cumulée des tokens des sous-réseaux de Bittensor approche pas moins de 1,5 milliard de dollars.

Cela est rendu possible grâce à un cercle vertueux où les sous-réseaux sont adossés aux réserves de TAO et où la participation au projet nécessite évidemment de staker des TAO.

Les valorisations de ces sous-réseaux et le token TAO lui-même ont fortement progressé depuis le début de l'année 2026, portés par un intérêt croissant des investisseurs institutionnels et la tendance autour des infrastructures autour de l'IA décentralisée.

Les adeptes de Bittensor estiment que, puisque n'importe qui peut brancher ses GPU et ses modèles sur le réseau, la concurrence finira par faire baisser le prix de chaque token, surtout pour les usages qui n'ont pas besoin de la meilleure qualité possible.

Cependant, faire passer chaque requête par un réseau de dizaines de machines réparties dans le monde ajoute de la complexité et du délai. Ainsi, pour des applications interactives qui ont besoin de réponses quasi instantanées comme des chatbots ou des bots copilotes, ce type de réseau décentralisé reste souvent moins performant qu'une infrastructure centralisée bien optimisée.

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Vers un avenir hybride pour l'IA ?

Pour des utilisateurs avancés qui utilisent déjà un forfait Max sur Claude, migrer une partie de leur flux de travail vers des modèles locaux permettrait d'amortir l'investissement de départ dans le matériel. Cependant, le déploiement en local comporte certains inconvénients et requiert des compétences techniques avancées.

Pour des utilisateurs avancés qui utilisent déjà un forfait Max sur Claude, migrer une partie de leur flux de travail vers des modèles locaux permettrait d'amortir l'investissement de départ dans le matériel. Cependant, le déploiement en local comporte certains inconvénients et requiert des compétences techniques avancées.

If you're an AI power user, get prepared. As @0xSero says, the math for subs doesn't add up. $200/mo can't cover the 16+ GPUs needed for power users. So what happens next?

→ Prices go up

→ Limits get tighter

→ Your data becomes the product But there’s another path… pic.twitter.com/ha7fSvo0TG — Logos Tech - Testnet v0.1 now live (@Logos_devs) March 27, 2026

Concernant les réseaux décentralisés comme Bittensor, la promesse du projet est un coût réduit. Cependant, la volatilité du token TAO introduit un risque de change dans tout calcul de coût, pouvant rendre du jour au lendemain une requête plus onéreuse.

Ainsi, la tendance à venir ne semble pas être un passage de l'IA centralisée à l'IA décentralisée, mais plutôt un avenir hybride. En effet, certains développeurs testent d'ores et déjà une approche par couches en privilégiant certains modèles pour certaines tâches en fonction de la complexité et du coût.

La question n'est plus de se demander quel modèle IA est le plus intelligent mais plutôt combien de tokens coûte ma demande au modèle en question.

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