World Chain : la fusée des layer 2 que le marché refuse de faire décoller ?

World Chain affiche une croissance impressionnante avec des millions de transactions quotidiennes, mais son token WLD ne suit pas la tendance. Pourquoi cette divergence entre l’adoption du réseau et la performance de son prix ? Décryptage des métriques qui influencent son avenir.

Les layer 2 : Un écosystème florissant mais ultra-concurrentiel

Au cours des dernières années, de nombreuses blockchains de layer 2 se sont lancées en surcouche de la blockchain Ethereum, et ce avec comme objectif commun de résoudre les problèmes de scalabilité de cette dernière. Selon le site L2BEAT, dont la spécialité est précisément d'analyser et recenser les différentes layer 2, ces réseaux de seconde couche seraient au nombre de 154.

Bien que toutes ces blockchains n'aient pas la même proposition de valeur, elles n'en restent pas moins concurrentielles, avec pour objectif de créer un maximum d'activité sur leurs propres réseaux.

🔬 Qu'est-ce qu'un layer 2 ?

Récemment, un créateur de contenu réputé au sein de la communauté crypto a mis en avant la blockchain World Chain. Il a notamment avancé, à l'aide de données récoltées sur le site d'analyse growthepie.xyz, que World Chain était sous-estimée par rapport à ses capacités de scalabilité :

Graphique représentant l'évolution du Mgas/s sur différentes blockchains de layer 2

En effet, à l'aide du graphique ci-dessus, nous observons que World Chain se situe entre les blockchains Base et Optimism en termes de Mgas/s avec 6,51 Mgas/s.

Avant de plonger plus en détails dans les données on-chain de World Chain par rapport à d'autres Layer 2, expliquons cette dernière métrique.

Le Mgas/s (Millions de Gas par seconde) est une mesure de la capacité de traitement d’une blockchain qui utilise un modèle de Gas, comme Ethereum et ses layer 2. Chaque transaction ou exécution de smart contract consomme une certaine quantité de gas, représentant la charge computationnelle requise. Plus une blockchain affiche un Mgas/s élevé, plus elle peut traiter d’opérations en parallèle, réduisant ainsi la congestion et stabilisant les frais.

Cette métrique est essentielle pour comparer l’évolutivité des blockchains, car elle influence directement leur vitesse d’exécution, leur coût d’utilisation et leur attractivité pour les utilisateurs et développeurs.

World Chain, un concurrent sérieux dans le paysage des layer 2 ?

Afin d'avoir un point de vue plus global qu'une simple capacité théorique de scalabilité, nous nous sommes plongés plus attentivement dans les données on-chain de World Chain.

Nous allons donc comparer quelques métriques intéressantes de World Chain par rapport aux principales layer 2 disposant également d'un Mgas/s élevé dont OP Mainnet, Soneium et Blast. Nous excluons volontairement la blockchain Base car elle est tout simplement hors catégorie et écrase les blockchains mentionnées précédemment à tout point de vue.

Graphique représentant les transactions journalières sur les blockchains OP Mainnet (en rouge), Soneium (en violet), World Chain (en blanc) et Blast (en jaune)

En comparant les transactions journalières sur ces blockchains, nous pouvons remarquer plusieurs informations intéressantes. Dès la première semaine du lancement du mainnet de World Chain (flèche blanche), la blockchain a atteint 3,5 millions de transactions journalières. Ces dernières ont progressivement augmenté jusqu'à atteindre un record (ATH) de 6,5 millions de transactions journalières sur la 3e semaine de janvier.

Mis à part cette semaine en particulier, les transactions journalières sont plus élevées sur la blockchain OP Mainnet que sur World Chain. Seulement 5 semaines après son lancement, World Chain a dépassé Blast sur cette même métrique, pour ne plus jamais repasser en dessous.

Néanmoins, la blockchain Soneium depuis son lancement (flèche violette), a enregistré une croissance sur cette métrique d'autant plus fulgurante. Seulement 6 semaines après son lancement, la blockchain Soneium a enregistré à son ATH, 12,6 millions de transactions journalières.

Il est cependant à savoir que l'activité sur la blockchain Soneium pourrait être stimulée par les chasseurs d'airdrops. Nous pouvons donc supposer que la croissance de World Chain sur cette métrique est plus organique.

🎁 Découvrez notre guide pour ne louper aucun airdrop en 2025

À la lumière de ces informations, nous pouvons supposer que World Chain est un concurrent sérieux dans le paysage des layer 2.

Pourquoi la crypto du projet ne performe pas ?

Bien que le Layer 2 World Chain enregistre une croissance pour le moins remarquable, le prix de la cryptomonnaie WLD ne performe pas vraiment. Au-delà des conditions générales du marché crypto, qui dans l'ensemble ne sont pas propices à une appréciation des altcoins sur le court-terme, plusieurs informations ont retenu notre attention sur le WLD.

En effet, et comme c'est le cas pour de nombreuses cryptos, le WLD est soumis à un calendrier de libération qui crée une pression vendeuse sur la crypto :

Graphique représentant les unlocks de tokens WLD

Ce phénomène est d'autant plus accentué par le fait que le projet, initialement appelé Worldcoin, peut être considéré comme un « projet VC ». En effet, selon les données du site DropsTab, les fonds de capital-risque auraient investi plus de 240 millions de dollars dans ce projet.

De plus, toujours selon cette même source, plus de 5 millions de tokens WLD seraient libérés quotidiennement, représentant à l'écriture de ces lignes 4,76 millions de dollars.

Ainsi, nous pouvons observer une relative décorrélation entre le market cap du projet et le prix du WLD depuis la mi-juillet 2024 (flèche blanche) :

Graphique représentant l'évolution du market cap (en jaune) et du prix de la crypto WLD (en bleu)

En allant plus loin dans nos recherches, nous avons également constaté que la blockchain World Chain enregistre davantage de capitaux sortants que d'entrants depuis son lancement : environ 25,4 millions de dollars de sorties nettes.

De plus, la valeur totale verrouillée (TVL), généralement une bonne métrique pour apprécier l'évolution d'un écosystème en finance décentralisée (DeFi), de World Chain, est de seulement 2,1 millions de dollars à l'écriture de ces lignes.

À titre de comparaison, la blockchain Ink, lancée 2 mois après World Chain, qui connaît un succès mitigé, détient pour sa part plus du double de TVL avec 4,28 millions de dollars.

Perspectives pour World Chain et sa crypto en 2025

Bien que la blockchain World Chain dispose de fortes capacités intrinsèques de scalabilité et enregistre un nombre important de transactions journalières, ce ne sont pas les seules métriques à observer pour avoir un point de vue objectif sur sa situation.

En effet, les capitaux sortants, la faible TVL et la pression de vente sur le token due à ses unlocks, ne sont pas en faveur d'une appréciation du prix du WLD sur le court-terme.

Afin que World Chain se distingue dans le paysage ultra-concurrentiel des layer 2 d'Ethereum, le projet devra continuer de trouver des cas d'usages innovants pour ses utilisateurs.

Il sera intéressant de continuer à observer les métriques mentionnées dans cet article pour apprécier le développement et l'engagement autour de World Chain.

👉 Découvrez l'écosystème du layer 2 d'Ethereum le plus performant : Base

Sources : Artemis, DeFiLlama

