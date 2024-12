Base : Le Top 5 des projets à connaître sur la blockchain de Coinbase

Avec des revenus mensuels records et une TVL surpassant les 3,8 milliards de dollars, Base, le layer 2 d’Ethereum lancé par Coinbase, s’impose comme un leader dans son secteur. Wallet innovant, projets DeFi prometteurs et narrative IA : plongez dans l’univers de cette blockchain en pleine effervescence.

Base : Un écosystème en pleine expansion

La blockchain Base, un layer 2 d'Ethereum lancé en août 2023 par l'exchange de cryptomonnaies Coinbase, connaît une croissance phénoménale. En effet, depuis mars dernier, Base est devenu le layer 2 générant les revenus mensuels les plus élevés.

Revenus par mois pour les principaux layer 2 d'Ethereum

À titre d'exemple, Base a atteint 10,9 millions de dollars de revenus au mois de novembre. En comparaison, Arbitrum, deuxième layer 2 en termes de revenus, a généré 1,3 millions de dollars, soit environ 8 fois moins.

Dans la même logique, Base a dépassé Arbitrum en termes de valeur totale verrouillée (TVL), laquelle surpasse actuellement les 3,8 milliards. Cependant, selon les données de DeFiLlama, l'écosystème d'Arbitrum comporte plus de 700 protocoles pour seulement 400 sur la blockchain Base.

Dans cet article, nous présentons plusieurs projets qui se construisent sur la blockchain Base et qui méritent une attention particulière.

Coinbase Wallet : Le Wallet idéal pour évoluer dans l'écosystème Base

Tout d'abord, pour naviguer sereinement dans l'écosystème de Base, il faut se munir d'un wallet. Quoi de mieux donc que de commencer cette tier-list de projets construits sur Base par le portefeuille crypto développé par Coinbase ?

En effet, le Coinbase Wallet est un outil taillé sur mesure pour la blockchain Base. Il présente tout simplement une meilleure expérience utilisateur que ses concurrents de par son ergonomie et sa fluidité d'action. Doté de multiples fonctionnalités, le Coinbase Wallet est l'outil idéal pour évoluer dans l'écosystème Base, que l'on soit un débutant dans l'univers crypto ou un utilisateur chevronné.

De plus, le Coinbase Wallet bénéficie d'une interface gamifiée, aux antipodes d'un hot wallet régulier type MetaMask, qui pour sa part, propose une interface plutôt rustique, bien que fonctionnelle. Par exemple, sur le Coinbase Wallet, il est possible d'accéder directement à de nombreuses applications décentralisées (dApps) ce qui est un avantage non-négligeable pour éviter les arnaques.

Sur l'interface du Coinbase Wallet, dans la section accueil, des NFT sont régulièrement mis en avant. Mint certains de ces NFT, ou explorer des dApps mises en avant par l'équipe de Base, permet de gagner un certain nombre de points.

Exemple de différents NFT mis en avant sur Coinbase Wallet, permettant de gagner des points

Bien que ces points n'ont pas d'utilité à l'écriture de ces lignes, il est fortement probable qu'ils rentrent en compte si jamais Base décide de lancer un token et d'effectuer un airdrop à ses utilisateurs pour décentraliser sa gouvernance.

Attention cependant, bien que les spéculations autour d'un potentiel airdrop de Base vont bon train dans la communauté crypto, un développeur de l'écosystème a récemment affirmé que lancer un token ne faisait pas partie des plans de Base pour le moment, et que l'équipe préférerait axer sa stratégie sur le développement de ses produits plutôt que sur la gestion d'un token natif.

Exemple de points acquis et rang atteint sur Coinbase Wallet

Au-delà de la blockchain Base, le Coinbase Wallet permet d'interagir avec les principales blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) mais également de swap des cryptomonnaies directement depuis l'interface. Coinbase Wallet agit alors en tant qu'agrégateur en trouvant la meilleure route possible pour swap des cryptos entre elles.

Aerodrome : Le DEX de référence sur la blockchain Base

Aerodrome est l'exchange décentralisé (DEX) le plus important sur la blockchain Base. Il se définit comme la « marketplace centrale pour la liquidité sur Base ». Aerodrome permet d'échanger des cryptomonnaies et de gagner des rendements en déposant de la liquidité sur le protocole, tout cela sans passer par la fastidieuse étape du KYC, commune à la plupart des exchanges centralisés.

Interface de swap sur la plateforme Aerodrome

Aerodrome joue un rôle central dans l'écosystème Base, étant le protocole avec la plus grande TVL sur la blockchain. Avec plus de 1,7 milliard de dollars verrouillé, il représente à lui seul près de 45 % de la TVL totale de Base, soulignant son importance stratégique et son adoption massive.

Au-delà des rendements intéressants que propose Aerodrome en échange d'un apport de liquidité, les swaps sont relativement peu coûteux en termes de frais et un grand nombre de cryptomonnaies y sont disponibles.

Le token sous-jacent, l'AERO, a enregistré une hausse de plus de 50 % au cours des 14 derniers jours.

Cygnus Finance : Un protocole innovant dans l'espace RWA sur la blockchain Base

Cygnus Finance est un protocole de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Base, avec un accent sur la tokenisation des actifs réels (RWA). Il permet notamment à ses utilisateurs de bénéficier des rendements des bons du Trésor américain à court terme, tout en restant dans l'écosystème crypto.

Le projet propose 2 stablecoins différents, qui génèrent nativement un rendement, avec des propriétés similaires à ceux d'Ondo Finance, des solutions de coffres-forts (vaults) mais également des solutions de restaking.

Ce qui a retenu notre attention avec Cygnus, c'est qu'il ne dispose pas encore de token de gouvernance. De plus, un système de points devrait prochainement être mis en place sur la plateforme, ce qui pourrait suggérer un airdrop dans les mois à venir. Cygnus Finance n'a pas bénéficié d'investissements extérieurs à notre connaissance, ce qui n'est pas sans rappeler le projet Hyperliquid qui a récemment distribué un airdrop historique à ses utilisateurs.

Nous vous recommandons tout de même une certaine prudence car Cygnus Finance est le projet le plus jeune - et donc le moins éprouvé - que nous vous présentons. Cygnus Finance détient à l'écriture de ces lignes près de 130 millions de dollars de TVL.

Virtuals Protocol : La plateforme pour lancer son agent d'IA autonome

Virtuals Protocol est certainement le projet le plus en tendance de cette tier-list, et pour cause : le cours du VIRTUAL, le token sous-jacent du protocole, a explosé à la hausse de près de 600 % au cours des 30 derniers jours !

En effet, Virtuals Protocol se situe à l'intersection de plusieurs narratives porteuses comme les memecoins, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement les agents autonomes.

Nous en parlions plus en détails dans notre dernier article sur la narrative des agents autonomes, Virtuals Protocol fait actuellement partie de ces projets qu'il faut garder sous surveillance.

Morpho : La plateforme DeFi phare sur la blockchain Base

Le protocole Morpho est une solution innovante dans l'écosystème DeFi. Il est conçu pour optimiser les prêts et emprunts (lending/borrowing) sur des plateformes comme Compound et Aave.

Morpho agit comme une surcouche qui améliore les rendements pour les prêteurs tout en réduisant les coûts pour les emprunteurs, grâce à un mécanisme de pair-à-pair hybride. Ce modèle combine la liquidité des pools traditionnels avec l'efficacité des prêts directs entre utilisateurs, offrant ainsi des taux d'intérêt compétitifs.

Depuis son lancement, Morpho a levé plus de 69 millions de dollars auprès de fonds de capital-risque réputés comme a16z, Coinbase Venture, Variant, Pantera Capital et bien d'autres.

Le protocole a lancé sa cryptomonnaie au mois de novembre, MORPHO, laquelle a vu son cours s'apprécier de 61 % au cours des 14 derniers jours.

Depuis le lancement de sa cryptomonnaie, le protocole Morpho a gagné 1 milliard de dollars de TVL, fixant sa TVL totale à plus de 2,8 milliards de dollars à l'écriture de ces lignes.

L'écosystème Base : Un terreau fertile à l'innovation

Comme nous avons pu le voir au travers de cette liste non-exhaustive de projets qui se développent sur la blockchain Base, cet écosystème est particulièrement propice à l'innovation. De la DeFi aux agents autonomes en passant par un wallet innovant, l'écosystème de Base est varié et attrayant pour les utilisateurs comme pour les développeurs.

Selon les données d'Artemis Terminal, Base est la blockchain a attirer le plus de capitaux nets depuis plus d'un an, ce qui démontre un réel intérêt pour cette layer 2 d'Ethereum.

Source : CoinGecko

