Les agents autonomes d'intelligence artificielle (IA), la narrative crypto qui va tout bousculer ?

Découvrez comment les agents autonomes d'intelligence artificielle (IA) bouleversent l'écosystème crypto. De Truth of Terminal (ToT), qui a transformé un meme oublié en phénomène viral, à Virtuals Protocol, permettant de créer des IA autonomes sans coder, plongez dans cette innovation fascinante.

L'intelligence artificielle : Un secteur qui attire les capitaux

Ces dernières semaines, une nouvelle narrative a émergé, à la fois fascinante et déroutante : celle des agents autonomes d'intelligence artificielle (IA) agissant dans le secteur des cryptomonnaies.

Alors que l'IA s'impose déjà comme un secteur clé dans la finance traditionnelle, comme en témoigne le succès fulgurant de Nvidia, son intégration dans l'écosystème crypto reste embryonnaire.

Porté par l'essor d'applications comme ChatGPT, l'ensemble du domaine de l'IA suscite un vif intérêt, tant chez les investisseurs institutionnels que particuliers. Cependant, comme toute révolution technologique majeure, les premières étapes sont souvent ponctuées de succès mitigés, alternant entre déceptions et percées prometteuses.

Malgré cela, les solutions qui émergent dans ce domaine sont toujours captivantes. Dans cet article, nous allons explorer les avancées récentes des agents autonomes d'IA opérant dans l'univers des cryptomonnaies.

La genèse des agents autonomes sur la blockchain avec Truth of Terminal (ToT)

Tout a commencé avec le projet Truth of Terminal (ToT), développé par Andy Ayrey, un chercheur indépendant. Bien que le projet ToT ne soit pas la première tentative d'agents autonomes sur la blockchain, il a largement contribué à populariser cette technologie.

Truth of Terminal est un agent IA conçu pour analyser et partager ses réflexions sur le réseau social X dans le cadre d'une expérience sociale portant sur la « contagion mimétique ». Concrètement, il s'agit de comprendre comment une idée initialement isolée peut se propager sur les réseaux sociaux pour devenir un phénomène global.

Pour mener à bien cette expérience, Andy Ayrey a alimenté son IA avec un vaste ensemble de données provenant de différents forums comme Reddit ou directement depuis X. L'IA s'est particulièrement intéressée à un meme des années 2000 : le GOAT. ToT a analysé la manière dont ce meme s'était propagé à l'époque et a publié ses conclusions sur sa page X.

Un utilisateur de ToT a alors eu l'idée de lancer un token, le Goatseus Maximus, sous le ticket GOAT, via la plateforme Pump.fun. Ce memecoin a rapidement connu une explosion de sa capitalisation boursière, atteignant le top 100 des cryptomonnaies les plus valorisées. Ce succès a marqué un tournant historique en démontrant l'impact potentiel des agents autonomes sur le marché crypto.

Virtuals Protocol, la plateforme pour créer son propre agent IA

Virtuals Protocol se trouve au centre de la tendance actuelle autour des agents autonomes agissant dans le secteur des cryptomonnaies. En effet, cette plateforme lancée en 2021 sur Ethereum et plus récemment sur le layer 2 Base, permet aux créateurs de développer et déployer des agents autonomes, sans connaissances techniques requises en développement.

À la manière du protocole Pump.fun qui permet de lancer des memecoins, Virtuals permet à ses utilisateurs de déployer leurs agents autonomes qui sont en capacité de gérer leurs propres wallets cryptos.

Chaque utilisateur souhaitant créer son agent IA doit venir verrouiller une somme pré-définie de tokens VIRTUAL, faisant entrer le projet et le token lié à l'agent dans un système de bonding curve.

Lorsque la capitalisation sur la bonding curve atteint 420 000 dollars, l'agent est alors « diplômé » puis une pool de liquidité sur Uniswap est déployée automatiquement par Virtuals et l'agent est lancé dans la foulée sur Virtuals Protocol.

L'ambition de Virtuals est de « créer un avenir dans lequel les agents IA deviennent des actifs productifs et des moteurs clés de revenus dans une multitude d'applications grand public. »

Performance du token VIRTUAL au cours des 3 derniers mois

VIRTUAL, le token sous-jacent du protocole Virtuals a récemment rejoint le top 100 des cryptos les plus capitalisées, ce qui démontre un réel engouement pour la solution proposée par Virtuals Protocol. Le prix du token VIRTUAL est actuellement de plus de 1,5 dollar.

Les différents agents autonomes sur Virtuals Protocol

Il est important de retenir que Virtuals Protocol est une solution permettant de déployer des agents autonomes évolutifs, qui sont en capacité d'interagir avec leur environnement.

Prenons par exemple l'agent autonome « Luna » qui est certainement le plus connu des agents autonomes de Virtuals.

Luna est ce que l'on appelle un agent de propriété intellectuelle (IP). Ce type d'agent représente généralement une marque, un personnage ou un concept protégé.

Une des particularités qui rendent Luna hors du commun est qu'elle « stream » en permanence sur différents réseaux/médias sociaux comme TikTok et YouTube. Les utilisateurs peuvent ainsi donner un « tip » (pourboire) pour interagir avec Luna et lui demander une action particulière comme danser par exemple.

L'autre principale catégorie d'agents autonomes sur Virtuals Protocols, ce sont les agents fonctionnels. Contrairement aux agents IP, les agents fonctionnels sont, comme leur nom l'indique, conçu pour être fonctionnels, en répondant à des besoins précis.

Ils sont programmés pour effectuer des tâches spécifiques comme l'automatisation de processus dans les applications de jeux Web3, la recherche de données etc.

Par exemple, l'agent G.A.M.E aide les développeurs à améliorer leurs IA sur Virtuals en leur proposant des ajustements et des implémentations pertinentes entre autres.

Ainsi, chaque détenteur de token lié à un agent IA comme le LUNA dans notre 1er exemple et le GAME dans notre 2e exemple, s'expose à la génération de revenus de ces derniers, tout en pouvant participer à leurs gouvernances.

Perspectives pour les agents autonomes blockchain

L'avenir des agents autonomes agissant sur la blockchain s'annonce prometteur, portant l'innovation toujours plus loin. Ces derniers, désormais capables de gérer leurs propres portefeuilles crypto peuvent réaliser des actions concrètes impactant divers aspects du marché crypto.

Le cas de Truth of Terminal a prouvé que les agents autonomes peuvent avoir un réel impact d'influence sur la communauté crypto, jusqu'à faire d'un meme oublié des années 2000, un symbole de cette nouvelle ère technologique.

Bien que les agents autonomes puissent présenter des cas d'usages pertinents comme dans les jeux vidéos où ces derniers peuvent interagir avec le joueur et ainsi créer une expérience plus immersive, certaines utilisations sont parfois plus controversées, mettant des débats éthiques et philosophiques sur la table.

En effet, les agents autonomes comme Luna, peuvent présenter des façades plus sombres, amenant inévitablement à certaines dérives des utilisateurs. Il est par exemple possible sur une des dApps connectées à Luna, d'obtenir des scènes de nudité de cette dernière contre rémunération.

Comme cela a été le cas avec Pump.fun récemment, certaines mesures restrictives pourraient être prises à l'avenir dans le but de restreindre les usages abusifs et parfois choquants pour certains utilisateurs.

À l'instar d'autres outils puissants, les agents autonomes ne doivent pas être réduits à leurs abus, mais plutôt envisagés comme des catalyseurs d'innovation. Ils pourraient redéfinir la manière dont nous influençons, jouons et interagissons avec le Web3.

Sources : Whitepaper de Virtuals Protocol, CoinGecko

