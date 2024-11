La plateforme de memecoins Pump.fun suspend les lives face à la polémique

Alors que les dérives sur certains lives Pump.fun faisaient de plus en plus la polémique, la plateforme de lancement de memecoins a décidé de retirer cette fonctionnalité. Est-ce un choix définitif ?

Pump.fum met les lives en pause pour une durée indéterminée

Lundi, nous revenions sur les dérives des lives Pump.fun, où certains utilisateurs n'hésitaient pas à s'adonner à des pratiques extrêmes pour tenter de grimper le prix de leur meme coin. Cela inclut notamment des violences ou menaces de violences sur autrui ou des animaux.

Face à une polémique grandissante, bon nombre de membres de la communauté ont appelé la plateforme à réagir. Finalement, les équipes de Pump.fun ont pris des dispositions lundi soir, en suspendant la fonctionnalité de lives, au moins temporairement.

💡 Comment faire pour acheter des memecoins ?

En premier lieu, l'entreprise revient sur la croissance phénoménale qu'elle a pu enregistrer dernièrement, et semble parler du problème sans vraiment le citer. En effet, le filtre « Not safe for work » (NSFW), faisant référence à la nudité, est mentionné, au même titre que quelques actions de modération, mais sans jamais mettre de mots sur les véritables dérives.

Ainsi, Pump.fun met en avant des recrutements supplémentaires en matière de modération, ainsi que des investissements dans des systèmes automatisés, mais reconnaît que cela n'est pas encore suffisant :

Cependant, pour assurer la sécurité absolue de nos utilisateurs, nous allons suspendre la fonctionnalité de lives sur le site pour une durée indéterminée jusqu'à ce que l'infrastructure de modération soit prête à faire face aux niveaux d'activité accrus. À l’avenir, nous serons beaucoup plus transparents sur les règles et réglementations d’utilisation du site en publiant des directives.

👉 Dans l'actualité également — Cryptomonnaies : le Royaume-Uni prévoit d’établir un cadre réglementaire dès 2025

Comme pour toute nouveauté, une forte croissance amène à des excès, et Pump.fun n'aura pas fait exception. Alors que la plateforme a rapidement gagné en popularité, dopant l'activité de la blockchain Solana (SOL), ses prochaines mises à jour en matière de modération seront particulièrement attendues.

Source : Pump.fun

