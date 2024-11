Violence, nudités et menaces : La plateforme Pump.fun va-t-elle trop loin ?

S'il y a bien une plateforme qui explose depuis quelques temps, c'est bien Pump.fun. Cette dernière, basée sur la blockchain Solana, permet à quiconque le souhaite de lancer un memecoin en quelques secondes.

Bien que la quasi-totalité des tokens lancés sur Pump.fun ne finissent jamais sur l'exchange de cryptos décentralisé Raydium (un seuil de capitalisation boursière doit être atteint pour cela), nombreux sont les investisseurs qui espèrent miser sur le futur memecoin qui explosera afin, bien sûr, de faire gonfler leur portefeuille.

Sur les quelques - très - rares memecoins lancés sur Pump.fun qui réussissent à survivre plus de quelques dizaines de minutes, certains sortent du lot en surfant sur la tendance du moment sur les réseaux sociaux (le PNUT par exemple).

Ainsi, quasi quotidiennement, les témoignages affluent concernant de chanceux investisseurs (insiders ?) devenant riches en misant de petites ou de moyennes sommes. Plus récemment, le phénomène des « lives » a pris de l'ampleur sur Pump.fun. Comme le nom l'indique, les lives permettent à des individus ayant lancé des tokens de se filmer en direct, parfois afin de réaliser des défis.

Cette « stratégie » s'avérant gagnante dans certains cas, les lives sur Pump.fun ont rapidement explosé, obligeant ceux qui ont misé dessus pour faire gonfler le cours de leur token à se démarquer pour espérer attirer l'attention.

L'environnement décentralisé de Pump.fun a donc rapidement entrainé des dérives. Le sensationnalisme innocent a laissé place à la violence, l'appât du gain se mêlant à l'anonymat offert par la plateforme.

La semaine dernière, un utilisateur a diffusé en direct des menaces de se pendre (chose qu'il aurait a priori réalisé) si son memecoin n’atteignait pas un certain seuil de capitalisation. Dans un autre cas, un créateur a menacé de tuer son propre chien si son token ne dépassait pas les 11 millions de dollars.

A guy threatening to hang himself, a kid saying he'd shoot his entire family with a shotgun if the coin didn't hit a certain market cap, someone threatening a goldfish with a gun, threatening to shoot a dog, a dog fucking a woman, a guy in a cage saying he'd take a shit in it,…

Et ces 2 cas sont loin d'être isolés, certains individus ayant mis en danger des enfants ou ayant proféré des menaces « si le token n'atteint pas X % de capitalisation boursière. »

Alon, le créateur anonyme de Pump.fun, a répondu via son compte X aux différentes accusations dont sa plateforme a fait l'objet.

Ce dernier a assuré que les contenus illicites étaient « activement modérés », qu'il s'agisse d'images, de vidéos, de streams en direct et même de commentaires, assurant qu'il était de leur responsabilité « que les utilisateurs ne soient pas exposés à des contenus manifestement répulsifs ou dangereux, et à ce que les acteurs malveillants ne disposent pas d'une plateforme pour agir à leur guise. »

Alon a également précisé que le contenu de type Not Safe For Work (NSFW) pouvait être masqué manuellement, prenant l'exemple du contenu à caractère pornographique.

with the live streaming meta on in full force there have been many people that came forward with some very legitimate concerns regarding what content that is allowed on the platform

let me make it abundantly clear: we actively moderate illicit content on the site. that includes…

— alon (@a1lon9) November 22, 2024