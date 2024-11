Cet enfant empoche 50 000 dollars en quelques heures grâce à des memecoins

Le type d'histoire que l'on ne vit que dans la crypto. Un jeune homme, vraisemblablement mineur, a créé un memecoin sur le protocole décentralisé Pump.fun en direct via un live. Jusqu'ici, rien de véritablement incroyable. Sauf que, contre toute attente, le cours du memecoin a rapidement grimpé.

Ainsi, en direct, cet enfant a perdu son calme face à la hausse considérable qu'a rencontré le cours de son token lancé sous le ticker « QUANT ». En quelques instants, il a pu vendre la supply de son propre wallet et générer 29 600 dollars de profit avant de mettre fin à son stream.

The Pump Fun drama continues 🖨️💵

This kid just created a coin called $quant

He launched it on Pump Fun and rugged it for $30k $SOL

The community responded 🧵🧵🧵 pic.twitter.com/1FU2VSoOKo

— That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) November 20, 2024