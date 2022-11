L'économie norvégienne constitue-t-elle une valeur refuge intéressante ?

Alors que le marché crypto tremble après la chute de FTX, nous nous intéressons aux alternatives d’investissements disponibles pour diversifier son épargne. L’économie norvégienne, sa monnaie nationale et l’une de ses entreprises énergétiques ont attiré notre attention. Découvrez 3 opportunités d’investissements passées sous le radar des médias financiers traditionnels pour développer votre capital.

Pourquoi s’intéresser à l’économie norvégienne?

Un modèle économique et social performant

Habitée par seulement 5 millions d’habitants en 2021, la Norvège est un pays scandinave souverain et indépendant. Cette nation connaît une forte expansion économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci peut s’expliquer par la découverte de ressources pétrolières et gazières importantes. À l'heure de l’écriture de ces lignes, la Norvège est le 3e plus gros exportateur de gaz naturel au monde et le 11e producteur de pétrole.

Qui plus est, le Royaume de Norvège est considéré par le Fonds monétaire international comme le 4e pays le plus riche au monde en 2021. Les Norvégiens peuvent compter sur une économie saine évaluée à 445 milliards de dollars, soit un PIB par habitant de 82 000 $.

Enfin, si l’on prend en compte le PIB par habitant, l’espérance de vie et le niveau d’éducation, le pays se hisse à la 2e place du classement des pays avec le meilleur indice de développement humain au monde (derrière la Suisse).

Si la Norvège n’a jamais souhaité rejoindre l’Union européenne, elle fait partie de l’Espace économique européen et participe au conseil de l’Europe, de l’OCDE et de l’OTAN.

La politique menée par ses dirigeants, organisée comme le Royaume-Uni avec une monarchie constitutionnelle a prouvé son efficacité au cours des dernières années. Pendant la pandémie de Covid-19 qui a frappé l’Europe en 2020, la Norvège a connu l'une des récessions les plus faibles d’Europe (-0.8%) , avant de retrouver une croissance importante dès 2021 (+4.2% sur un an).

La Norvège, un leader à la fois financier et écologique

Nous pouvons également souligner l'avancée surprenante du pays sur le plan financier et écologique.

Depuis les années 1990, une partie des recettes issues des hydrocarbures est transférée vers un fonds d’investissement souverain piloté par la banque centrale du pays et soumis à l’autorité du parlement. En 2021, cette structure d’investissement détenait 1,5% des actifs financiers au monde et était considérée comme le 1er fonds souverain au monde.

Parallèlement, la Norvège est aussi reconnue comme l’un des pays les plus avancés en termes de transition écologique et de décarbonisation de son économie. En 2021, 92% de l’électricité du pays provenait de barrages hydroélectriques et 90% de son parc automobile est aujourd’hui électrique ou hybride.

3 options d’investissements pour s’exposer à l’économie norvégienne

Compte tenu des éléments cités précédemment, nous avons sélectionné trois solutions d’investissements pour vous permettre de vous exposer à l’économie du Royaume de Norvège. Il est important de rappeler que malgré les nombreux avantages que possède la Norvège, ces solutions d’investissements comportent des risques que nous détaillons dans la dernière partie de cet article.

Diversification : investir dans un ETF géographique

La première solution d’investissement disponible consiste à investir dans un ETF (ou tracker en français) qui copie la performance des meilleures entreprises du pays. Pour rappel, un ETF est un fonds indiciel négocié en Bourse qui réplique passivement la performance d’un panier d’actifs financiers.

Cette solution offre deux avantages notables. Tout d’abord, vous vous exposez à un ensemble de valeurs en une seule transaction. Ainsi votre capital est exposé à la croissance moyenne de ces entreprises, ce qui permet d’optimiser la gestion du risque.

De plus, les frais de courtage associés à l’achat d’un ETF sont faibles et le ticket d’entrée est accessible à partir de quelques dizaines d’euros.

👉 Les ETF norvégiens disponibles pour investir en 2022

Participer à la croissance d’ Equinor ASA : le T otal-É nergie s norvégien 2.0

La deuxième option que nous avons sélectionnée concerne l’entreprise Equinor ASA autrefois appelée Statoil. Equinor ASA est la 1ère entreprise du pays spécialisée dans l’exploitation d’hydrocarbures. Si l’État garde une majorité des parts de l’entreprise, cette dernière est cotée à la Bourse d’Oslo et de New York.

Dans un contexte géopolitique sous tensions en Europe, la Norvège est considérée comme un allié énergétique stratégique pour l’Union européenne et une alternative sérieuse aux hydrocarbures russes.

Même si la demande d’énergies fossiles pourrait potentiellement ralentir pour répondre aux enjeux climatiques à long terme, notre économie mondialisée reste toujours fortement dépendante de ces ressources minières.

Equinor ASA profite donc de la hausse du pétrole et du gaz sur les marchés et cela se traduit par des résultats financiers records en 2022. Enfin, malgré une empreinte carbone importante, la direction d’Equinor s’engage à décarboner à 100% ses activités et ses exportations à horizon 2050. Et pour cause, Equinor ASA se place déjà comme leader de l’industrie sur cette thématique avec près de 50% moins d’émissions carbone que l’ensemble de ses concurrents.

👉 Action Equinor Bourse : Tout ce qu'il faut savoir

Forex : placer une partie de son épargne en couronne norvégienne

Notre dernière solution d’investissement concerne directement la monnaie nationale du pays : la couronne norvégienne (NOK).

Plusieurs raisons portent à croire que cette dernière peut être une valeur financière intéressante à surveiller au cours des prochains mois.

En effet, comme expliqué précédemment, la Norvège est aujourd’hui reconnue comme une nation forte sur la scène politique internationale (membre fondateur et élu au conseil de sécurité des Nations unies), un acteur clé du secteur de l’énergie, et un pionnier de la transition écologique.

Même si la couronne de Norvège reste une monnaie secondaire sur le marché du Forex à l’écriture de ces lignes, la capacité du pays à résister à des périodes de crises économiques lui confère une certaine attractivité.

De plus, dans un contexte de crise énergétique en Europe, la Norvège pourrait accepter de répondre à une partie de la demande d’hydrocarbures venant de pays comme l’Allemagne ou la Pologne. Si un tel accord venait à être signé, le paiement de cette aide augmenterait théoriquement la pression d’achat sur la paire NOK/EUR.

👉 Faut-il acheter des couronnes norvégiennes ?

Les précautions à connaître avant d’investir sur l'économie de la Norvège

Comme tout investissement sur les marchés financiers traditionnels ou sur les cryptomonnaies, ces derniers comportent des risques qu’il est important de souligner.

Malgré ses nombreuses forces, l’économie norvégienne reste positivement corrélée à la conjoncture économique européenne (1er partenaire commercial du pays) et à l’état de santé du marché énergétique.

Le conflit russo-ukrainien, l’inflation généralisée et la perte d’influence de l’Europe face aux pays émergents sont d'autant de facteurs à prendre en considération avant de placer son épargne sur l’une des 3 solutions évoquées précédemment.

De plus, le marché des hydrocarbures est lui aussi sous tensions. La mise en place d’un éventuel plafond sur les prix du gaz et du pétrole, pourrait négativement impacter l’économie du pays, encore majoritairement dépendante de ces derniers pour renflouer ses caisses.

En définitive, si un ETF associé à l'économie de la Norvège, une action Equinor ASA ou encore la couronne norvégienne semblent être des valeurs financières prometteuses pour les investisseurs particuliers, il est important de mesurer les risques de ces dernières avant d’investir.

Si vous débutez en Bourse, l’application d’une stratégie d’investissement programmée sur plusieurs semaines reste, selon nous, la solution la plus adaptée pour optimiser vos points d’entrées tout en préservant votre capital en cas de baisse.

Sources : Économie Gouv, Investissons.fr

