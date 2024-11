Cryptomonnaies : le Royaume-Uni prévoit d’établir un cadre réglementaire dès 2025

Nous le savons, le règlement MiCA entrera en vigueur au sein de l'Union européenne dès le 30 décembre prochain. Toutefois, le Royaume-Uni, ayant choisi de faire bande à part depuis il y a près de 5 ans, ne verra pas cette réglementation sur les cryptomonnaies s'appliquer sur son territoire.

Ainsi, le pays doit encore adopter son propre cadre réglementaire, et cela pourrait intervenir dès le début de l'année prochaine. À l'origine, une réglementation sur le staking ainsi que les stablecoins devait voir le jour au cours de l'été dernier. Cependant, le royaume a vu ses élections générales se tenir le 4 juillet, amenant un changement de gouvernement avec l'arrivée de Keir Starmer au poste de Premier ministre.

Le calendrier politique ayant alors retardé la mise en place de ce cadre réglementaire, les différents piliers composant l'écosystème des actifs numériques devraient être traités ensemble en 2025, comme l'a précisé Tulip Siddiq, la secrétaire économique au Trésor, lors d'une conférence la semaine dernière :

Tout faire en une seule phase est plus simple et plus logique.