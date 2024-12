Le Royaume-Uni perd jusqu’à 100 millions de dollars par semaine en n’exploitant pas ses surplus d’énergie. Le minage de Bitcoin, souvent critiqué pour son coût énergétique, pourrait pourtant transformer ces pertes en opportunités économiques, tout en valorisant l’électricité excédentaire éolienne actuellement gaspillée.

Le minage de Bitcoin coûte cher au Royaume-Uni

Les gouvernements européens, et plus généralement ceux d'occident, affichent une forte hostilité envers la blockchain Bitcoin et l'activité du minage. Ils avancent généralement des arguments, tels que le manque d'énergie disponible, le coût élevé du kilowattheure pour les particuliers, et soutiennent que l'énergie utilisée pour le minage pourrait être mieux exploitée par des industries jugées « plus utiles ».

Cependant, ces arguments reposent sur une compréhension erronée du fonctionnement du minage de Bitcoin et de sa consommation énergétique.

Motivés avant tout par la recherche de profit, les mineurs de Bitcoin privilégient l'énergie la moins chère. Il s'agit généralement d'énergie qui, sans leur intervention, est gaspillée, comme les excédents d'électricité produits lors des périodes de faible demande.

🔋 Pour creuser le sujet : Découvrez comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie

Ainsi, le Royaume-Uni perdrait plusieurs millions de dollars chaque jour, non pas à cause du minage de Bitcoin, mais plutôt en raison de l'absence de cette activité sur son territoire.

Le site Wasted Wind, développé par l’ingénieur Robin Hawkes, révèle que le Royaume-Uni a gaspillé 77,6 millions de livres d’énergie éolienne inutilisée et d'énergie importée au cours des 7 derniers jours, soit près de 100 millions de dollars, dont 18,8 millions de livres (23 millions de dollars) rien que pour la journée du 21 décembre 2024.

Si l’on pouvait croire que le monde manque d’énergie, le véritable problème réside dans l’absence d’infrastructures adaptées pour transporter cette électricité jusqu’à son utilisateur final. Les pertes financières enregistrées par le Royaume-Uni en témoignent.

Dans ce contexte, le minage de Bitcoin apparaît comme la seule industrie capable de s’implanter à proximité des centrales électriques pour valoriser ces surplus coûteux.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il besoin de Bitcoin ?

Le consensus de preuve de travail (PoW) est souvent critiqué pour sa consommation énergétique, estimée à environ 180 TWh par an selon l’Université de Cambridge.

Ces détracteurs voudraient aller jusqu'à l'interdiction de Bitcoin ou de remplacer son PoW par un consensus en preuve d’enjeu (PoS) afin de réduire cette consommation.

Cependant, une telle transition affaiblirait considérablement la sécurité de la blockchain et limiterait sa résistance à la censure. Il est donc crucial, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour le monde entier, de préserver le PoW comme pilier fondamental de la blockchain Bitcoin.

📰 À lire également dans l'actualité – La Russie interdit le minage de Bitcoin (BTC) dans 10 régions jusqu’en 2031

De plus, le minage de Bitcoin est la seule industrie capable de valoriser efficacement les excédents d'énergie.

Connaissez-vous une autre industrie capable d'arrêter sa consommation d'électricité à la demande, à n'importe quel moment de la journée ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter EDF et sa filiale britannique, car ils cherchent encore.

Enfin, intégrer le minage dans ces infrastructures permettrait non seulement d’augmenter les bénéfices des entreprises énergétiques, mais aussi de financer la création ou l’expansion des centrales, contribuant ainsi directement à la baisse du coût du kilowattheure pour les particuliers ainsi qu'au développement des énergies renouvelables.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : WastedWind, Universtity of Cambridge

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital