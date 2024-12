Pump.fun est désormais interdit au Royaume-Uni, bientôt ailleurs en Europe ?

Pump.fun est en difficulté ces dernières semaines. Après que ses « live » aient été interdits, il voit les portes du Royaume-Uni se fermer. La décision sera-t-elle imitée dans d’autres pays en Europe ?

Pump.fun interdit d’accès au Royaume-Uni

Si la décision est soudaine, elle n’était pas entièrement inattendue pour Pump.fun. Il y a trois jours la Financial Conduct Authority (FCA) britannique – l’équivalent de l’Autorité des Marchés Financiers en France – avait publié un avertissement :

« Cette firme pourrait fournir ou promouvoir des services financiers ou des produits sans notre permission. Vous devriez l’éviter et vous méfier des arnaques. »

Selon Alon, le cofondateur de Pump.fun qui a été interrogé par nos confrères de Decrypt, la plateforme a décidé d’elle-même de stopper ses services au Royaume-Uni. Cette mesure est permanente et vise à s’éviter les foudres du régulateur financier.

De nombreuses controverses ayant conduit à cette fermeture

Le launcher Pump.fun a connu de nombreuses controverses depuis sa création il y a moins d’un an. En particulier depuis qu’il avait proposé des « livefeeds » à ses utilisateurs : ceux-ci ont rapidement été envahis de contenus illégaux ou violents. Un des live les plus commentés a par exemple mis en scène le promoteur d’un memecoin, qui s’est immolé afin de faire parler de son token. D’autres créateurs ont également promis de commettre des actes violents pour promouvoir leur cryptomonnaie.

Face à la polémique, la plateforme avait décidé de retirer les livefeeds à la fin du mois de novembre. Et le résultat avait été rapide : les revenus de Pump.fun se sont effondrés. Les conséquences vont par ailleurs plus loin que les memecoins : au plus haut, Pump.fun représentait plus de 60 % du volume sur Solana (SOL), la blockchain sur laquelle le protocole est construit.

Une décision qui va être imitée ?

La décision pourrait-elle être imitée dans d’autres pays ? Si le Royaume-Uni a fait de Pump.fun une cible, c’est parce que ses créateurs résident sur place, si l’on en croit les rumeurs. Par ailleurs, la société qui gère la plateforme est domiciliée dans le pays. Son interdiction sur place est donc tout sauf anodine.

👉 Sur le même sujet – Memecoins : le PEPE continue sa hausse et atteint un nouveau record absolu

Il faut aussi noter l’arrivée prochaine de la réglementation MiCA, qui aura des conséquences pour les memecoins en Europe. Les heures de gloire de Pump.fun pourraient donc arriver à leur fin dans un contexte réglementaire qui s’est particulièrement durci.

Source : FCA

