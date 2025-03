« L'un des textes les plus répressifs et dangereux de ces dernières années » — Signal menace de quitter la France

La récente capitulation d’Apple face au gouvernement britannique marque un tournant. De la Suède à la France, les droits à la vie privée s’effacent au profit d’une surveillance toujours plus intrusive. Et des applications comme Signal tirent la sonnette d'alarme, menaçant de partir. Sommes-nous en train de basculer dans un monde digne d'un 1984 de George Orwell ?

Les répercussions de la récente victoire du gouvernement britannique contre Apple

Alors qu'Apple vient d'annoncer la suppression de sa fonction de chiffrement la plus avancée pour les données cloud de ses utilisateurs au Royaume-Uni, le débat s'invite en France avec la loi Narcotrafic.

Cette proposition de loi d'Étienne Blanc et Jérôme Durain vise initialement la lutte contre le trafic de stupéfiant, mais dans les faits, elle va bien au-delà de son objectif affiché et inquiète les défenseurs des libertés numériques. Adoptée à l'unanimité au Sénat, ce texte sera débattu au mois de mars à l'Assemblée nationale, la discussion commencera le mardi 4 mars en commission des lois et le lundi 17 mars dans l’hémicycle.

Cette mesure pourrait donc contraindre des services tels que Signal à se retirer du marché français ou, au moins affaiblir la sécurité de l’ensemble de leurs utilisateurs, à l’image d’Apple, qui a récemment dû s’y résoudre au Royaume-Uni.

C’est ce qu’a affirmé Meredith Whittaker, PDG de Signal, dans une interview au média suédois SVT Nyheter. Alors que le gouvernement suédois prévoit d’imposer une porte dérobée dès mars 2026, elle a déclarée que Signal quitterait tout pays obligeant les messageries à permettre l’accès des autorités aux données chiffrées des utilisateurs.

Or, comme le rappellent l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et le Comité européen de protection des données, toute vulnérabilité peut être exploitée non seulement par les autorités, mais aussi par des acteurs malveillants.

Elle explique qu'il serait absurde de venir briser le chiffrage qui constitue la base de leurs activités et que leur demander de stocker des données remettrait en cause l'intégralité de l'infrastructure de la solution proposée par Signal.

Soit [le chiffrement] fonctionne pour tout le monde, soit il ne fonctionne pour personne. Meredith Whittaker, PDG de Signal

La loi Narcotrafic : « l'un des textes les plus répressifs et dangereux de ces dernières années »

La Quadrature du Net tire la sonnette d’alarme et lance une campagne de mobilisation contre ce qu’elle considère comme « l’un des textes les plus répressifs et dangereux de ces dernières années. ». Selon elle, le texte entraînerait un renforcement excessif des outils de surveillance et une remise en cause de plusieurs principes fondamentaux du droit.

C'est d'abord le coeur de notre sujet qui est attaqué puisque la loi obligerait Signal et WhatsApp à intégrer des portes dérobées, permettant aux autorités d’accéder aux échanges chiffrés.

Mais ce n'est pas tout, la Quadrature du Net accuse le gouvernement d’exploiter le discours sécuritaire pour étendre des mesures d’exception bien au-delà du trafic de drogue. La loi élargirait le cadre de la criminalité organisée, autorisant des techniques de surveillance très intrusives.

Le texte créerait également un « dossier coffre », interdisant aux surveillés et à leurs avocats d’accéder aux preuves utilisées contre eux. La Quadrature du Net dénonce une atteinte au droit à la défense et redoute des abus liés à cette opacité.

🇫🇷 Dans l'actualité - Vers la fin de la vie privée en France ? Un projet de loi veut bannir l'anonymat dans la crypto

Les services de renseignement pourraient ainsi partager plus facilement leurs informations et généraliser les « boîtes noires », des algorithmes surveillant les communications sans contrôle ni transparence, renforçant ainsi la surveillance de masse.

La police pourrait également ordonner, sans juge, la suppression immédiate de contenus liés au trafic de drogue. Une extension du pouvoir de censure qui, selon La Quadrature du Net, ouvre la porte à des abus.

Le texte légaliserait aussi l’usage de logiciels espions capables d’activer micros et caméras à distance. Déjà partiellement censurée en 2023, cette mesure est jugée dangereuse pour les libertés et propice aux abus.

Enfin, il est intéressant de noter que le Syndicat de la magistrature et le Conseil national des barreaux ont eux aussi vivement critiqué cette proposition de loi.

Face à cette montée en puissance de la surveillance, une question demeure : sommes-nous prêts à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ?

Sources : SVT Nyheter ; Dossier législatif « loi Narcotrafic » ; Quadrature du Net

