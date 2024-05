Linea : comment être éligible à l'airdrop de ce layer 2 ?

L'airdrop de Linea est une opportunité pour recevoir des tokens gratuits en récompense de son implication dans l'écosystème. Comment être éligible à l'airdrop de ce layer 2 ?

Comment fonctionne Linea ?

Linea est une solution de seconde couche pour la blockchain Ethereum, conçue pour améliorer sa scalabilité et réduire ses frais de transaction.

Ce layer 2 utilise la technologie des rollups zero-knowledge (ZK rollups) pour traiter les transactions hors de la blockchain principale d'Ethereum, avant de les regrouper et de les envoyer sous forme de paquets compressés.

ZK Rollups : les transactions sont exécutées sur Linea, puis regroupées et compressées avec des preuves cryptographiques garantissant leur validité. Cela permet de réduire considérablement le nombre de données stockées sur la blockchain Ethereum, augmentant ainsi sa capacité de traitement ;

: les transactions sont exécutées sur Linea, puis regroupées et compressées avec des preuves cryptographiques garantissant leur validité. Cela permet de réduire considérablement le nombre de données stockées sur la blockchain Ethereum, augmentant ainsi sa capacité de traitement ; zkEVM : Linea est compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum (EVM), ce qui signifie que les contrats intelligents existants (smart contract) peuvent être déployés et exécutés sur Linea sans modification. Cela facilite la migration des projets vers Linea et permet aux développeurs d'utiliser les mêmes outils et langages de programmation.

👉 Pour en savoir plus – Qu'est-ce qu'un zkEVM et comment fonctionne cette technologie blockchain ?

Les avantages de Linea

L'utilisation de la technologie zkEVM par Linea offre plusieurs avantages majeurs par rapport aux solutions de scalabilité des layer 1 déjà existantes :

Une meilleure scalabilité : Linea peut traiter un nombre nettement plus élevé de transactions par seconde que la blockchain Ethereum. Elle est plus adaptée aux applications décentralisées (dApps) et à la finance décentralisée (DeFi) en général ;

Réduction des frais de transaction : les transactions sont beaucoup moins coûteuses sur Linea que sur le réseau Ethereum ;

Plus de confidentialité : les transactions sont privées par défaut, protégeant ainsi la confidentialité des utilisateurs ;

: les transactions sont privées par défaut, protégeant ainsi la confidentialité des utilisateurs ; Des compatibilités avec Ethereum : Linea est entièrement compatible avec Ethereum, ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement déployer leurs dApps existantes sur l'écosystème sans aucune modification.

À terme, Linea prévoit de devenir une solution 100% open source et décentralisée, permettant aux utilisateurs de participer à la gouvernance. Le layer 2 a déjà attiré l'attention d'un bon nombre d'acteurs de l'écosystème avec son potentiel innovant et l'utilisation des ZK-rollups.

Le layer 2 Linea a été développé par Consensys, une entreprise leader dans l'écosystème Ethereum, également derrière le célèbre portefeuille MetaMask. L’entreprise était valorisée à 7 milliards de dollars en 2022.

Comment être éligible à l’airdrop de Linea ?

L'équipe de Linea n'a pas encore officiellement annoncé d'airdrop, mais le projet devrait récompenser ses premiers utilisateurs avec des tokens Linea Voyage LXP.

Similaires aux points d'expérience dans les jeux, les Linea Voyage LXP reflètent votre contribution à l'écosystème Linea. Ces jetons non transférables témoignent de votre implication et débloquent des avantages comme des rôles officiels et des produits dérivés Linea. Pas de valeur monétaire pour l'instant, mais de la reconnaissance donc !

Pour information, les tokens Linea Voyage LXP ne sont pas transférables et ne peuvent pas être bridgés vers d'autres réseaux. Vous ne pouvez pas les acheter, les vendre ou les échanger, et vous ne pouvez pas les cumuler en transférant des tokens LXP d'un autre compte. Cependant, vous pouvez utiliser plusieurs comptes pour gagner des tokens LXP.

Pour en savoir plus sur le programme de voyage Linea, rendez-vous ici.

Pour maximiser vos chances de recevoir l'airdrop de Linea, il est crucial de s'impliquer activement dans l'écosystème dès maintenant. Voici les actions que vous pouvez d’ores et déjà entreprendre :

1. Effectuer un bridge de tokens vers Linea

Pour faire votre premier bridge de tokens vers Linea, rendez-vous sur le bridge officiel de Linea et connectez votre portefeuille numérique.

Bridge officiel de Linea

Choisissez une blockchain de départ, comme Ethereum par exemple, et sélectionnez la blockchain d'arrivée (ici Linea) ;

Bridgez au moins 10 dollars pour votre première transaction. Des frais de transaction sont à prévoir pour assurer l'opération.

Cette méthode offre une première connexion à l'environnement Linea, mais les frais de transaction peuvent être élevés en utilisant le bridge depuis Ethereum. Pour que cela soit le moins onéreux possible, privilégiez les périodes de faible activité sur la blockchain.



2. Tester des bridges alternatifs

Il peut être judicieux d'utiliser des plateformes comme Orbiter ou Rhino.fi pour payer des frais de transaction potentiellement plus bas. Ces alternatives diversifient également les smart qui interagissent avec votre adresse, un critère parfois pris en compte pour les airdrops.

Bridge d'Orbiter Finance

Plus vous utiliserez de bridges et d'applications décentralisées (dApps) différentes, plus vous augmentez vos chances d'éligibilité à l'airdrop de Linea.

3. Interagir avec les DEX de Linea

Interagissez avec les principaux exchanges décentralisés (DEX) présents sur la blockchain Linea, tels que SyncSwap, iZiSwap ou EchoDEX par exemple ;

Effectuez une transaction sur chaque plateforme pour améliorer vos chances de recevoir des récompenses ;

Assurez-vous bien que les transactions se déroulent sur le réseau principal (mainnet) de Linea.

Il est préférable d'effectuer un maximum de transactions sur ces plateformes afin de gagner davantage de tokens LXP au moment de l'airdrop.

4. Utiliser les services de LayerBank

LayerBank est un protocole de prêt et d'emprunt on-chain qui aspire à devenir un véritable centre de liquidités pour les layer 2 d'Ethereum. La plateforme donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds et offre des taux d'intérêt attractifs au sein de la finance décentralisée (DeFi).

Rendez-vous le site de LayerBank et sélectionnez le réseau Linea en haut à gauche de l’écran ;

Dirigez-vous en bas de page vers la section « market » et sélectionnez une pool de farming (ETH par exemple) ;

Pool de farming sur LayerBank



Cliquez sur « supply » et sélectionnez le montant d'ETH que vous souhaitez prêter ;

Vous pouvez également emprunter des ETH dans la section « borrow » ;

Pour augmenter vos récompenses potentielles lors de l'airdrop, essayez d'emprunter et de rembourser immédiatement de petites quantités d'ETH.

5. Sécuriser un nom de domaine sur Linea

Détenir un nom de domaine unique sur Linea pourrait augmenter vos chances d'éligibilité lors du futur airdrop. Pour cela, il est nécessaire de passer par le service officiel du projet : le « Linea Name Service ».

Rendez-vous sur le « Linea Name Service » et cliquez sur « lunch » en haut à droite de l'écran ;

Connectez votre wallet et enregistrez un nom de domaine via le service de Linea (similaire à l'ENS sur Ethereum) ;

Le coût d'un enregistrement est de 0,002 ETH plus les frais de transaction.

Notez qu'acquérir 2 ou 3 noms de domaines pourrait augmenter vos chances de recevoir des récompenses lors de l'airdrop de Linea.

👉 Retrouvez le top 7 des airdrops crypto à ne pas louper

En plus de toutes ces tâches à réaliser, il est important de se tenir informé des actualités et des annonces de Linea sur les réseaux sociaux et sur son site officiel.

N'oubliez pas que l'airdrop de Linea n'est pas encore garanti et que les conditions peuvent changer. Il est important de faire vos propres recherches et de comprendre les risques avant de vous impliquer dans un projet crypto.

