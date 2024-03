KuCoin : des utilisateurs se plaignent de problèmes de retraits — Qu’en est-il ?

Mardi, la justice américaine s’en est prise à la plateforme de cryptomonnaies KuCoin, au motif que celle-ci a opéré en non-conformité sur le territoire des États-Unis à minima jusqu’en juillet 2023.

Tandis que 2 des fondateurs de l’exchange sont notamment suspectés d’avoir facilité du blanchiment d’argent, la plateforme a fait face à de nombreux retraits de la part de ses utilisateurs.

Cette fuite de capitaux a eu pour effet de causer des ralentissements, à tel point que des rumeurs d’insolvabilité n’ont pas tardé à émerger sur X :

Kucoin insolvent? My funds are stuck in Kucoin.

I tried withdrawing, but it hasn't completed for 30 minutes; it's still showing Processing.

Withdraw your funds from Kucoin as soon as possible. It's abnormal, similar to FTX. Better safe than sorry. pic.twitter.com/Q7402pyFFy

— Vasu Crypto (∎, ∆) (@0x_Lens) March 26, 2024