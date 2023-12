KuCoin accepte de payer 22 millions de dollars d'amende et quitte l'État de New York

L'entreprise KuCoin a conclu un accord avec l'État de New York, s'engageant à payer 22 millions de dollars et à empêcher ses clients new-yorkais de faire usage de sa plateforme. Cet arrangement fait suite à des accusations de violation des lois sur les valeurs mobilières, marquant une régulation des cryptomonnaies de plus en plus stricte aux États-Unis.

KuCoin trouve un accord avec l'État de New York

Aujourd'hui, le 12 décembre 2023, KuCoin a accepté de bloquer l'accès à sa plateforme pour ses clients new-yorkais et versera 5,3 millions de dollars à l'État de New York et remboursera l'équivalent de 16,7 millions de dollars en cryptomonnaies au 177 800 New-Yorkais utilisateurs de la plateforme concernés.

Pour rappel, en mars 2023, la procureure générale de l'État de New York aux États-Unis, Letitia James, avait poursuivi KuCoin pour violation des lois de l'État. L'accusation portait principalement sur le fait que KuCoin avait répertorié de l'Éther (ETH) et d'autres jetons en tant que valeurs mobilières non enregistrées.

👉 Qu'est-ce qu'une security et qu'est-ce que cela implique pour les cryptomonnaies ?

Dans un thread sur X, Johnny Lyu, le PDG de KuCoin, a assuré que la sécurité des actifs des utilisateurs restait une priorité absolue.

1/ I want to update all of you about our latest compliance action. @kucoincom has reached a settlement with the New York Attorney General (NYAG), solidifying our commitment to compliant operations. — Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) December 12, 2023

Lyu a également mis en garde contre les rumeurs malveillantes et a encouragé les utilisateurs à se fier aux informations officielles fournies par KuCoin :

« Je souhaite également vous alerter sur d'éventuelles rumeurs qui pourraient émerger dans les prochaines semaines. Veuillez vous référer au site officiel de KuCoin pour des informations fiables. »

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

New York décidée à réglementer les cryptomonnaies

L'accord entre KuCoin et l'État de New York symbolise l'engagement ferme des régulateurs étatsuniens à imposer des standards rigoureux aux plateformes d'échange de cryptomonnaies, alignant ainsi leurs opérations sur celles des institutions financières traditionnelles.

KuCoin n'est qu'un des nombreux acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies ayant fait l'objet d'un examen à New York. En 2021, Bitfinex et Tether avaient dû payer 18,5 millions de dollars pour régler une dispute juridique datant de 2019 avec le bureau du procureur général de New York.

Puis, en janvier 2023, ce même bureau a mis sous surveillance Digital Currency Group (DCG) pour des transactions internes suspectes et des difficultés financières. Enfin, en juin 2023, la SEC a également déposé une plainte à New York contre Coinbase, accusant la plateforme de non-respect de la réglementation sur les valeurs mobilières.

👉 À lire aussi dans l'actualité : Le procès de Sam Bankman-Fried « presque impossible à gagner » – Son avocat s'exprime

Face à un marché des cryptomonnaies opérant dans une zone grise juridique pendant trop longtemps, les régulateurs intensifient désormais leur surveillance et leur vigilance, marquant un tournant significatif dans l'approche et la régulation du secteur des cryptomonnaies.

Dans un contexte où les échanges de cryptomonnaies gagnent en popularité et influence, cet accord entre KuCoin et la procureure de l'État de New York met en lumière l'importance cruciale d'une conformité réglementaire stricte.

Les plateformes d'exchange de cryptomonnaies doivent s'adapter et se conformer aux législations en vigueur pour assurer leur viabilité et protéger les intérêts des investisseurs, tout en se préparant à évoluer dans ce cadre réglementaire de plus en plus complexe et exigeant.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.