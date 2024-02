La Thaïlande annonce l'exemption de TVA pour toutes les transactions en cryptomonnaies

En Thaïlande, les transactions en cryptomonnaies et actifs numériques ne sont désormais plus sujettes à la TVA, selon une annonce du ministère des Finances. Le pays souhaite ainsi devenir un point névralgique pour l’industrie des actifs numérique.

La Thaïlande supprime la TVA pour les transactions en cryptomonnaies

C’est une manœuvre symbolique, qui montre l’ambition de la Thaïlande. Selon le Bangkok Post, le ministère des Finances vient en effet de confirmer cette exemption de TVA, qui apporte un changement de taille pour les utilisateurs de cryptomonnaies :

« Le ministère a assoupli les règles entourant les taxes, en suspendant l’exigence de paiement de 7% de TVA sur les revenus dérivés de cryptomonnaies et d’échanges de tokens numériques. »

Les utilisateurs de cryptomonnaies n’auront donc plus besoin de s’acquitter de la TVA, pour les transactions ayant eu lieu à partir du 1er janvier 2024. C’est un changement de taille, et il est basé sur la volonté de devenir un centre mondial en ce qui concerne l’industrie des cryptomonnaies et des autres actifs numériques :

« Paopoom Rojanasakul, le secrétaire du ministre des Finances, a dit que le ministère souhaite promouvoir les actifs numériques en tant que nouveaux moyens alternatifs de levée de fonds. »

La Thaïlande désormais ouverte aux cryptomonnaies

Longtemps hésitante, la Thaïlande semble avoir opté pour une approche ouverte du secteur des cryptomonnaies. On se rappelle qu’en 2022, le précédent gouvernement avait envisagé – puis annulé – une taxation des transactions à hauteur de 15%. Depuis, c’est plutôt une curiosité face au secteur qui semble se dessiner.

La Securities and Exchange Commission (SEC) du pays s’est également montrée plus ouverte que son homologue des États-Unis. En janvier dernier, elle avait en effet confirmé la suppression d’une limite d’investissement pour une certaine catégorie d’actifs numériques : les monnaies numériques basées sur des actifs de la vie réelle.

On note aussi la distribution d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), annoncée par le parti nouvellement élu au cours de l’année 2023. Chaque citoyen thaïlandais avait reçu l’équivalent de 280 dollars sur un portefeuille numérique, à dépenser dans les 6 mois autour de son lieu de résidence.

Encensée par certains, critiquée par d’autres, la manœuvre avait en tout cas montré que le gouvernement était décidé à expérimenter avec les monnaies numériques. L’exemption de la TVA est donc une autre décision dans ce sens, notable dans un contexte global plutôt hostile aux cryptomonnaies ces deux dernières années.

Source : Bangkok Post

