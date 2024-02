États-Unis : la secrétaire du Trésor Janet Yellen appelle à plus de régulation des cryptomonnaies

« Un moment Lehman [Brothers] ». C’est ainsi qu’avait été qualifiée la chute de FTX par Janet Yellen. La secrétaire du Trésor américain fait depuis campagne pour plus de surveillance de l’écosystème. Cette semaine, à l’occasion du rapport annuel du Conseil de stabilité financière, elle a réitéré ses avertissements :

« Le Conseil est concentré sur les actifs numériques et les risques liés, par exemple ceux liés à des mouvements de panique sur les plateformes d’échange et les stablecoins, les potentielles vulnérabilités liées à la volatilité des crypto-actifs, et la prolifération des plateformes agissant […] en dehors de la loi. »