Récapitulatif du rapport de l'Adan et de ses actions pour l'année 2023

L'ADAN, principale organisation à but non lucratif dédiée au développement du secteur crypto en Europe a récemment publié son rapport de l'année 2023. Dans cet article nous récapitulons les actions menées par l'ADAN pour faire progresser la compréhension et la législation liée au Web3.

Qu'est-ce que l'Adan ?

Depuis l'émergence du secteur florissant de la cryptomonnaie, les acteurs agissant dans ce milieu réclament régulièrement un cadre législatif clair pour pouvoir construire et développer le Web3 de demain.

Une des nombreuses missions de l'Adan est de faire entendre sa voix auprès des régulateurs pour déconstruire les préjugés et faire avancer la législation.

En effet, sans cadre législatif clair, les sociétés préfèrent généralement s'exiler vers des pays historiquement plus favorables aux cryptos. Ainsi, afin de conserver et favoriser l'économie du Web3 en France et de manière plus générale en Europe, l'Adan agit en tant que porte-parole des institutionnels et des particuliers.

Organisation à but non lucratif, lobby auprès des politiques, l'Adan est aujourd'hui devenue un acteur indispensable au développement du secteur crypto en Europe notamment grâce à sa contribution sur les réflexions autour de la réglementation MiCA.

Agée maintenant de plus de 4 ans, l'Adan publie un rapport sur un rythme annuel afin de faire le point sur ses actions effectuées et futurs objectifs. Dans cet article nous allons mettre en avant les principaux points à retenir de son dernier rapport.

Récapitulatif du rapport de l'Adan pour l'année 2023

L'Adan collabore notamment avec KPMG et l'institut de sondage Ipsos dans la réalisation d'études dans l'optique de porter une vision globale de l'adoption des cryptomonnaies.

Notoriété et utilisation des cryptomonnaies selon le rapport de l'Adan

À l'aide de données récoltées, l'Adan peut plus facilement appuyer ses demandes. Par exemple, en justifiant que 12 % des français sont en possession de cryptos, ses requêtes auront plus de poids que si l'adoption était moindre.

L'Adan a également joué un rôle important dans la loi « Influenceurs » en « s'opposant fermement » à la loi telle qu'elle était initialement écrite.

La proposition de loi prévoyait une interdiction totale de communiquer auprès d'influenceurs sur les actifs numériques excepté pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ayant obtenu un agrément de la part de l'autorité des marchés financiers (AMF), ce que n'était le cas d'aucune entreprise au moment de l'examen du texte. Rapport de l'Adan

Ainsi, grâce à son influence et à de multiples discussions, l'Adan a contribué à un assouplissement de la loi, afin qu'elle ne pénalise pas l'entièreté du secteur crypto sur le sol européen.

De plus, l'Adan a contribué activement à sensibiliser sur les enjeux stratégiques et économiques de l'écosystème blockchain, afin de soutenir au mieux les entreprises du secteur crypto auprès des régulateurs.

Au cours de l'année 2023 l'Adan a accueilli un nouveau groupe au sein de son organisation, le comité « Tokénisation ». Chaque comité respectif au sein de l'organisation a pour but de représenter les intérêts des acteurs évoluant dans ce « sous-secteur ».

Avec la montée en puissance de la narrative des Real World Assets (RWA), il est donc logique que l'Adan se dote d'un nouveau comité d'experts dans ce domaine, afin de soutenir les acteurs du secteur et de sensibiliser les régulateurs à la nécessité de définir un cadre législatif favorable au développement des entreprises RWA sur le sol européen.

En 2023, le conseil d'administration de l'Adan était constitué de 9 membres, dont sa présidente, Faustine Fleuret, Mark Kepeneghian, le vice-président de l'Adan, membre du Comité Tokénisation et PDG de Kriptown. Parmi les membres du conseil d'administration de l'Adan nous pouvons entre autres également citer Valentin Demé, ancien journaliste pour Cryptoast et actuel PDG de l'incubateur cube3.

Enfin, en 2023, l'Adan comptait un éventail de 205 entreprises membres de l'association, désireuses de faire progresser la législation pour la protection des investisseurs particuliers et de favoriser le développement des entreprises en Europe.

📙 Pour découvrir plus en profondeur les travaux de l'Adan et prendre connaissance de son rôle majeur pour le développement du Web3 en France et en Europe, nous vous invitons à lire le rapport complet de l'association.

