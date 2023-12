L'inde décide de bloquer Binance, Kraken, Bitfinex et d'autres plateformes d'échange

Les cryptomonnaies doivent être régulées efficacement en Inde. C'est le message envoyé par la Financial Intelligence Unit (FIU), qui a décidé de bloquer les sites de plateformes d'échange majeures, dont Binance et Kraken. Qu'est-ce que cela va changer et pourquoi cette décision a-t-elle été prise ?

