Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Un changement de régime à venir?

Alors qu'une purge de l’excès spéculatif force les spéculateurs et les investisseurs à court terme à capituler, le niveau des 55 000 dollars sur le Bitcoin marque un seuil critique en dessous duquel des comportements baissiers pourraient s’exprimer plus aisément, pavant la voie à un potentiel régime de bear market.

Panique sur les marchés du Bitcoin

Au cours de la semaine passée, le cours du Bitcoin (BTC) a fait l’expérience d’une purge majeure, l’excès spéculatif ayant été supprimé des marchés lors d’un mouvement baissier particulièrement volatil.

Bien que la récente baisse soit en partie due à un risque propre aux marchés du BTC, tel que nous l’avions décrit lors de notre précédente analyse, l’origine de cette purge trouve aussi sa cause dans une raison macroéconomique complexe à plus grande échelle.

En effet, l’annonce de la hausse des taux directeurs de la banque centrale japonaise (BoJ) a pris de cours de nombreux opérateurs de marchés qui empruntaient du capital à des taux très bas pour stimuler la demande des actifs à risque dont fait partie le BTC, provoquant un vent de panique sur les marchés mondiaux.

Figure 1 : Évolution du cours du Bitcoin

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Purge de l’excès spéculatif

Afin de mesurer l’ampleur de la récente purge spéculative, reprenons la méthode introduite dans le dernier rapport de Glassnode, en considérant la somme des intérêts ouverts futures et perp.

Le graphique ci-bas représente donc la variation sur 7 jours de la somme des intérêts ouverts futures et perp, ainsi que des écarts-types à +/- 3σ pour mesure les périodes de fortes augmentations/baisses de l’appétit spéculatif global.

Il apparaît que tous les sommets locaux enregistrés en 2024 ont été accompagnés d’une forte hausse de la spéculation, les participants espérant voir le BTC franchir son nouvel ATH.

Toutefois, ces excès spéculatifs ont à chaque fois été punis par une correction soutenue et d’importantes liquidations long, amenant le prix a former des creux de plus en plus bas sous les 60 000 dollars.

Qui plus est, nous pouvons noter que l’ampleur de la dernière purge a été si importante qu’elle dépasse de loin toutes celles enregistrées en 2024. À titre de comparaison, seules les capitulations spéculatives de novembre 2022 et août 2023 ont engendré une telle chute de l’appétit spéculatif.

Figure 2 : Variation sur 7 jours de la somme des intérêts ouverts futures et perp

Outre l’effacement de l’excès de risque et la chute du prix spot, ce type de purge majeure de l’effet de levier a pour effet d’installer un sentiment baissier prononcé, qui peut se mesurer par le taux de financement de contrats perpétuels.

Dans l’ensemble, un taux de financement positif suggère que le biais haussier domine, et vice-versa. En 2024, nous pouvons noter que chaque correction a donné lieu à l’apparition nette d’un biais baissier sur les marchés dérivés.

Cela signifie que les vendeurs tentent de prendre le contrôle du marché en augmentant leurs positions short pour instaurer une nouvelle tendance baissière sur les marchés du BTC.

Figure 3 : Taux de financement de contrats perpétuels

Sur le court terme, il semble que la bataille entre moments haussiers et baissiers batte son plein, le prix chassant tantôt les longs, tantôt les shorts.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) facilement ? Guide complet 2024

Dans l’ensemble, les liquidités short à franchir pour récupérer une dominance des haussiers se situent entre 61 000 et 63 000 dollars.

À l’inverse, les liquidités long à liquider pour conserver une dynamique baissière se situent entre 54 000 et 55 000 dollars.

Figure 4 : Carte de densité des seuils de liquidations

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Vision à long terme pour le Bitcoin

Si les produits dérivés manifestent une influence majeure sur le cours du BTC, il ne faut pas pour autant négliger les signaux que l’analyse on-chain traditionnelle procure quant à l’état de santé du marché.

Afin d’obtenir une vision d’ensemble des dynamiques de fond du marché, nous pouvons utiliser les métriques fondatrices du Bitcoin Momentum Oscillator et les analyser de manière isolée avant de regrouper les signaux.

Commençons par le pourcentage d’offre en profit, qui détermine le biais à long terme du marché. Après avoir connu une phase de croissance au-dessus de sa moyenne historique (~ 75 %), qui sert de seuil entre les périodes d’optimisme et de pessimisme, la rentabilité de l’offre est venue rejoindre ce seuil au cours des dernières corrections.

Si le marché se maintient pour le moment au-dessus de ce niveau, conservant un optimisme latent, il semble qu’un prix du BTC sous les 55 000 dollars représente la frontière sous laquelle le pessimisme peut s’installer de manière durable.

Figure 5 : Pourcentage d’offre en profit

Les bornes statistiques du ratio MVRV permettent ensuite d’étudier l’ampleur de la rentabilité latente des BTC détenus par les investisseurs. Ici aussi, après une phase de croissance au-dessus de la moyenne historique, et suite à un épisode de profit très élevé en mars 2024, le ratio MVRV se maintient au-dessus de son seuil bull/bear.

Avec une valeur de 1.8, cet indicateur signale que l’investisseur moyen détient un profit latent de +80 %, une valeur suffisante pour conserver l’optimisme, bien qu’une incursion sous ce niveau signalerait une continuation de la dégradation du profit qui s’est entamée en mars - avril 2024.

Figure 6 : Ratio MVRV

Enfin, l’étude statistique du ratio SOPR permet d’isoler les comportements de prise de profit/perte en réponse à des conditions de marché extrêmes.

Nous pouvons notamment déceler un épisode de prise de perte particulièrement important la semaine passée, qui n’avait pas été ressenti depuis la fin de l’année 2022.

Cela signifie que, malgré un contexte restant dans l’ensemble sain, certains investisseurs ont été forcés à capituler par la forte volatilité baissière de début août.

Figure 7 : Ratio SOPR

Une fois ces indicateurs observés, la version originale du Bitcoin Momentum Oscillator compile ces signaux en un oscillateur simple et efficace, permettant une lecture rapide et concise du contexte global du marché.

Le score de l’oscillateur au plus bas de la chute de la semaine passée a atteint -0.66, signalant que 2 conditions sur 3 étaient passées en territoire baissier.

À cet égard, il semble que le niveau des 55 000 dollars soit bel et bien un seuil critique en dessous duquel des comportements baissiers pourraient s’exprimer plus aisément, pavant la voie à un potentiel régime de bear market.

Figure 8 : Bitcoin Momentum Oscillator

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Synthèse de cette analyse on-chain

In fine, les données récentes indiquent qu’un événement macroéconomique majeur est venu ébranler le cours du BTC, fragilisé par l’excès spéculatif en cours sur ses marchés dérivés depuis plusieurs mois.

En réponse à la forte volatilité baissière de la semaine passée, d’importantes liquidations ont accentué la chute du BTC, forçant les spéculateurs et les investisseurs à court terme (STH) à réaliser des pertes particulièrement intenses.

L’analyse des modèles de comportement cycliques du BTC suggère que le niveau des 55 000 dollars constitue un seuil critique en dessous duquel des comportements baissiers pourraient s’exprimer plus aisément, pavant la voie à un potentiel régime de bear market.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources – Figure 1 à 3 et 5 à 8: Glassnode, Figure 4 : Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.