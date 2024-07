Bitcoin (BTC) : Les spéculateurs haussiers trop gourmands ?

Alors que la structure haussière se rétablit progressivement sur les marchés spot du BTC, les marchés dérivés bloquent l’ascension du prix à cause de la prise de risque excessive des positions long, récemment pris en chasse par les vendeurs.

Bitcoin bute sous les 70 000 dollars

Le cours du Bitcoin (BTC) poursuit sa progression à mesure que les zones d’offre identifiées lors de notre précédente analyse sont franchies et converties en support.

La résistance des 69 000 dollars reste toutefois intacte, car les marchés dérivés limitent la hausse des prix à cause de la prise de risque excessive des positions long qui sont forcées à la clôture par les efforts coordonnés des vendeurs.

Les spéculateurs haussiers se montrent-ils trop impatients et gourmands ? Découvrons cela.

Figure 1 : Évolution du cours du Bitcoin

Rétablissement sur les marchés crypto spot

Le BTC a effectué une forte reprise suite à la capitulation locale sous les 57 000 dollars au début du mois de juillet, conservant son momentum haussier de manière spectaculaire.

En moins d’un mois, le marché s’est hissé du creux local des 54 000 dollars au-delà des résistances on-chain mentionnées lors de notre précédente analyse. Nous pouvons noter la reprise du prix spot au-dessus du prix moyen d’achat des investisseurs à court terme.

Si son invalidation avait signalé le début d’une puissante correction en juin, sa récupération suivie d’un test réussi confirme qu’une continuation de tendance haussière a de fortes chances de se produire dans les semaines à venir.

Figure 2 : Prix moyen d'achat des investisseurs à court terme

De plus, la zone d’offre des 66 000 - 69 000 dollars a été réintégrée et fait l’objet d’un travail intense, les vendeurs tentant de limiter l’ascension du prix dans cette fourchette de prix.

L’action de prix du BTC suit à cet égard un comportement très similaire à celui du début d’année 2024, avec une évolution en 6 étapes :

1. Une forte accumulation de BTC s’effectue alors que le prix consolide sous son sommet local ;

2. Le marché tente de pousser plus haut, mais se fait fortement repousser, piégeant les acheteurs de la cassure haussière ;

3. Le prix réintègre puis traverse la zone d’accumulation par le bas ;

4. Le marché tente de chuter plus haut mais se fait fortement repousser, piégeant les vendeurs de la cassure baissière ;

5. Le prix réintègre puis traverse la zone d’accumulation par le haut ;

6. Le marché franchit pour de bon les sommets locaux, provoquant une forte demande spot et des volumes de liquidations short conséquents.

Concernant la situation actuelle, tout porte à croire que nous évoluons dans la phase 5 en tentant de nous affranchir des 69 000 dollars.

Figure 3 : Carte de densité des prix sur les marchés spot

Nous pouvons pousser l’étude des zones de demande et d’offre plus loin en les visualisant via l’URPD.

Voici à quoi ressemblait la distribution des zones d’achats de BTC sur les marchés spot hier :

quatre fortes zones de demande , totalisant près de 2,9 millions de BTC entre 57 000 et 69 000 dollars ;

, totalisant près de 2,9 millions de BTC entre 57 000 et 69 000 dollars ; pas de zone d’offre majeure au-delà des 69 000 dollars.

Seuls 2,9 % de l’offre en circulation étaient encore sous l’eau et le BTC ne faisait face qu’à peu de résistance sur les marchés spot. En cas de correction, le niveau des 66 000 dollars avait de fortes chances de servir de support.

Figure 4 : Distribution des zones d'achats sur les marchés spot

Impatience des spéculateurs

Si la dernière résistance des marchés spot semble avoir été rejetée, il ne faut toutefois pas oublier la présence d’une pression vendeuse extrême sur les marchés dérivés.

La zone des 72 000 - 74 000 dollars représente le dernier bastion des vendeurs et LE niveau à casser pour provoquer un puissant short squeeze permettant une nouvelle phase de découverte des prix.

Le prix spot actuel ne se situe plus qu’à environ 5 % de cette zone, ce qui porte à croire qu’un nouveau test des 72 000 dollars devrait avoir lieu dans peu de temps.

Figure 5 : Carte de densité des seuils de liquidation sur les marchés dérivés (6 mois)

Toutefois, la pression des shorts est actuellement facilitée par une prise de risque importante des positions long, lesquelles fragilisent les hausses potentielles du BTC par une prise de risque excessive.

Nous pouvons par exemple identifier une importante zone de liquidité short s'étant formée hier entre 70 000 et 71 000 dollars, piégeant les acheteurs de dernières minutes et forçant le marché à corriger en liquidant les positions long excessives.

Figure 6 : Carte de densité des seuils de liquidation sur les marchés dérivés (1 semaine)

À bien des égards, l’appétit sans fond des spéculateurs haussiers sur les marchés dérivés dessert leur objectif car ils augmentent la fragilité des hausses potentielles capables de mettre à mal les short.

Souvenons-nous que les hausses dirigées par une demande spot sont toujours préférables aux hausses alimentées par l’effet de levier long, qui sont malheureusement très présentes au cours des derniers mois.

Synthèse de cette analyse on-chain

In fine, les données de cette semaine suggèrent que la structure haussière se rétablit progressivement sur les marchés spot à mesure que les zones d’offre sont franchies et converties en support.

La résistance des 69 000 dollars reste toutefois intacte, les marchés dérivés bloquant l’ascension du prix à cause de la prise de risque excessive des positions long qui sont forcées à la clôture par les efforts coordonnés des vendeurs.

Sources – Figures 2 et 3 : The Bitcoin Lab, Figure 1 et 4: Glassnode, Figure 5 et 6 : Coinglass

