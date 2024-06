D'après nos informations, les émetteurs potentiels d'ETF Ethereum spot ont reçu la semaine dernière des commentaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant leurs formulaires S-1. Les sociétés concernées ont jusqu'à ce vendredi pour les retourner à la SEC.

Bien que le calendrier précis pour l'approbation finale reste incertain, la SEC a indiqué que la décision finale serait prise « cet été ».

👉 Pour en apprendre plus sur les ETF – Comment investir dans un ETF Ethereum spot ?

Si les formulaires 19b-4 ont été approuvés en mai, l'approbation des formulaires S-1 est toujours nécessaire avant que la négociation des ETF Ethereum spot puisse commencer. Ce processus n'est pas soumis à un délai strict, et les formulaires font actuellement l'objet de multiples révisions jusqu'à ce qu'ils soient prêts.

Selon la source d'un des émetteurs, les derniers commentaires de la SEC étaient plutôt positifs et l'émetteur s'attend à une approbation. D'après une source provenant d’un autre émetteur, les commentaires de la SEC sont plutôt « légers ».

Le 13 juin, Eric Balchunas, spécialiste de la branche ETF chez Bloomberg, tweetait qu'il avait lui aussi entendu des rumeurs sur l'avancement des formulaires S-1.

Même s'il s'agit d'une simple hypothèse, pour lui, la date de lancement des ETF Ethereum spot sera fixée au 2 juillet.

« Nous avançons notre date de lancement des ETF Ethereum spot au 2 juillet. On a entendu dire que la SEC a envoyé ses commentaires aux émetteurs sur les formulaires S-1 aujourd'hui, et ils sont assez légers, rien de majeur, ils demandent juste une réponse dans une semaine. Il y a de bonnes chances qu'ils travaillent à les déclarer effectifs la semaine suivante et à les retirer de leur pile avant le week-end des vacances. Tout est possible, mais c'est notre meilleure hypothèse pour le moment. »