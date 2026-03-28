Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en avril 2026

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en avril 2026 ? Pour ce nouveau mois, retrouvez notre sélection de rendez-vous, avec la 7e édition de la célèbre Paris Blockchain Week.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois-ci, la Paris Blockchain Week revient pour une 7e édition, accompagnée de plusieurs side events. En début de mois, c'est également l'EthCC[9] qui se poursuit à Cannes, lui aussi avec quelques side events.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement ou meetup, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Vault Summit à Cannes

En avril, l’EthCC[9] se poursuit, l’évènement se tenant du 30 mars au 2 avril. À cette occasion, plusieurs side events auront également lieu, à l’image du Vault Summit, le 1er avril à l’hôtel Le Majestic. Organisé par Morpho, ce rendez-vous « explor[era] les stratégies DeFi institutionnelles au-delà des stablecoins ».

Paul Frambot, le PDG de Morpho, prendra ainsi la parole, aux côtés de personnalités d’entreprises crypto comme Bitwise, SG Forge, Spiko ou bien Franklin Templeton.

Concernant les tarifs, il ne reste actuellement que des billets « dernière minute » au prix de 300 dollars l’unité.

👉 Pour en savoir plus sur le Vault Summit de Morpho à Cannes

Paris Blockchain Week au Louvre

Le rendez-vous phare du mois d’avril, c’est évidemment la Paris Blockchain Week. Cette année, le Carrousel du Louvre accueillera de nouveau cet évènement, dont la 7e édition se tiendra les 15 et 16 avril prochain.

Alors que 10 000 visiteurs sont attendus, la Paris Blockchain Week s’apprête à signer une grande première, à travers la prise de parole d’Emmanuel Macron. Parmi les intervenants, nous pouvons aussi mentionner Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, Joseph Lubin, le fondateur de Consensys, ou bien Eric Schmidt, l’ex-PDG de Google.

Côté tarifs, comptez tout de même de 1 699 à 4 999 euros en fonction de la formule choisie. Avant et pendant l’évènement, notons que la Paris Blockchain Week s’accompagne aussi de plusieurs side events.

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Hack the Block à Paris

Organisé par XRP Ledger en marge de la Paris Blockchain Week, Hack The Block revient pour mettre à l’épreuve les développeurs du monde entier. Comme son nom l’indique, il s’agit là d’un hackathon, et ce dernier se déroulera sur 36 heures, à la suite desquelles les compétiteurs seront jugés par « la plus grande concentration d’entrepreneurs et d’investisseurs technologiques d’Europe ».

À cette occasion, les développeurs présents peuvent ainsi espérer des financements ou encore des offres d’emploi de la part d’entreprises du secteur.

Cette compétition se déroulera les 11 et 12 avril, et pour l’heure, les prix à gagner n’ont pas encore été dévoilés.

👉 Plus d'infos sur le side event Hack the Block

MasterMinds à Genève

Le 21 avril à Genève, l’exchange crypto SwissBorg et la Sui Foundation organisent MasterMinds, un sommet d’investisseurs.

Au programme : « des analyses macroéconomiques approfondies et un aperçu de l'avenir de la richesse on-chain par ceux qui la construisent réellement ». Côté intervenants, Raoul Pal de Real Vision, Cyrus et Alex Fazel de SwissBorg, ainsi que Kostas Chalkias de Mysten Labs prendront la parole.

Notons toutefois que les places pour cet évènement restent limitées, ce dernier s’adressant plus particulièrement aux investisseurs fortunés, aux dirigeants de grandes banques privées et aux gestionnaires de family offices.

🔎 En savoir plus sur l'évènement MasterMinds de SwissBorg

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