Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en mars 2026

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en mars 2026 ? Pour ce nouveau mois, retrouvez notre sélection de rendez-vous, avec la 9e édition de l'Eth[CC] comme date principale.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois-ci, la 9e édition de l'EthCC est à l'honneur et sera une nouvelle fois accompagnée de nombreux side events. Nous nous arrêterons également en Suisse, afin de donner un coup de projecteur à une conférence organisée par une association étudiante de l'EPFL.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement ou meetup, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

EPFL BSA Stablecoins & Payments à Lausanne

Le 20 mars à Lausanne, la Blockchain Student Association (BSA) de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) organise une conférence sur les stablecoins. L’intégration comme moyen de paiement, les monnaies numériques de banques centrales (MNBC), ainsi que la finance décentralisée institutionnelle feront également partie des sujets abordés.

Le lendemain, un hackathon sera lancé pour une durée de 36 heures, de manière à mettre en compétition des développeurs sur le thème des stablecoins et des paiements.

🔎 En savoir plus sur l'évènement Stablecoins & Payments de BSA

EthCC[9] à Cannes

L’évènement phare de ce mois de mars, c’est évidemment l’EthCC[9], qui revient à Cannes pour la 2e année consécutive. Du 30 mars au 2 avril, conférences, ateliers, side events, tables rondes et moments de networking se succéderont pour mettre à l’honneur les grands sujets du moment pour la communauté Ethereum.

Parmi ces sujets, la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins, les agents IA, les layer 2 ou encore les technologies de zero knowledge proof seront abordés.

Au total, plus de 6 500 visiteurs sont attendus pour plus de 400 intervenants. Concernant ces intervenants, Vitalik Buterin est évidemment au programme, tout comme Faustine Fleuret de Morpho, Nicolas Bacca de zknox et cofondateur de Ledger, Claire Balva de l’Adan, ou bien Charles d’Haussy de dYdX.

Pour ce qui est des tarifs, il faudra compter entre 125 et 1 300 euros, en fonction de la formule choisie.

👉 Tout savoir sur l'EthCC[9] à Cannes

The Agora par Kaiko

L’EthCC, c’est également de nombreux side events. L’un d’entre eux, The Agora, est organisé le 31 mars par Kaiko et s’adresse aux dirigeants d’entreprises pour que ces derniers explorent « l'évolution des infrastructures de marché, l'efficacité opérationnelle et le déploiement des capitaux institutionnels dans les actifs numériques ».

Des intervenants de l’écosystème crypto et de la finance traditionnelle sont ainsi attendus, tels que Jean-Marc Stenger de SG Forge, Stani Kulechov d’Aave, ou encore Isabelle Delorme d’Euroclear.

Côtés tarifs, comptez tout de même 1 050 euros pour l’accès au side event, ainsi qu’à la journée du 30 mars à l’EthCC, et 1 300 euros pour le side event et l'accès de 4 jours à l’EthCC.

👉 Plus d'info sur le side event The Agora de Kaiko

Stable Summit 4e édition

Un autre des side events de l’EthCC : le Stable Summit. Comme son nom l’indique, cette conférence fait la part belle aux stablecoins, ainsi que les protocoles de finance décentralisée, fintech, banques ou fonds y développant des cas d’usage.

Pour cette 4e édition, rendez-vous les 27 et 28 mars à l’hôtel JW Marriott de Cannes. Côté tarifs, ceux-ci vont de 250 à 500 dollars, en fonction de la formule choisie.

👉 Pour en savoir plus sur le Stable Summit

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.