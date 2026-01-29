Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en février 2026

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en février 2026 ? Pour ce nouveau mois, retrouvez notre sélection de 4 rendez-vous, dont 2 centrés sur Bitcoin et 2 autres qui plairons aux plus voyageurs d'entres-vous.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois-ci, notons notamment 2 rendez-vous dédiés à Bitcoin, l'un à Paris et le second totalement en ligne, tandis que les plus courageux pourront s'envoler pour Londres, ou même pour Hong Kong, afin de participer à l'un des plus grands rendez-vous Web3 d'Asie.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement ou meetup, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Bitcoin Comprendre l'Essentiel à Paris

S'adressant aux débutants comme aux experts, le rendez-vous « Bitcoin Comprendre l'Essentiel » permettra d'explorer les enjeux de Bitcoin du 31 janvier au 1er février.

Concernant le programme, la première journée est dédiée à des conférences, tandis que la seconde se concentrera plutôt sur des ateliers pratiques. Des figures majeures de l'écosystème Bitcoin francophone sont attendues, comme Ludovic Lars, Pierre Noizat ou bien Renaud Lifchitz.

Pour cela, rendez-vous à l'Espace Dubail, à Paris. Payable en euros comme en satoshis, le billet est à un tarif unique de 25 euros, permettant l'accès aux conférences et aux ateliers pratiques.

👉 Tout savoir sur l'évènement « Bitcoin Comprendre l'Essentiel »

Digital Assets Forum à Londres

Comme l'année dernière, le Digital Assets Forum organisé par l'European Blockchain Convention revient à Londres pour une nouvelle édition.

Du 5 au 6 février, 1 500 participants et 200 intervenants sont attendus, parmi lesquels nous pouvons citer Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, Emma Lovett, de JPMorgan ou bien Alexandre Laizet, directeur du conseil d'administration en charge de la stratégie Bitcoin de Capital B.

Côté tarifs, comptez tout de même 999 à 4 999 livres sterling pour accéder à cette 3e édition.

👉 Plus d'infos sur le Digital Assets Forum à Londres

Consensus Hong Kong

Pour sa deuxième édition, Consensus Hong Kong revient du 10 au 12 février, pour s'imposer comme la conférence Web3 de référence en Asie.

Cette année, 15 000 participants sont attendus, venant des secteurs des cryptomonnaies, de la finance, des politiques publiques et de la technologie.

Parmi les personnalités attendues, nous retrouvons par exemple Richard Teng, le co-PDG de Binance, Joseph Lubin, le PDG de Consensys, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, ou bien Ben Zhou, le PDG de Bybit.

Côté organisation, le rendez-vous reprend les codes de l'évènement crypto type, avec des conférences, des side events, des moments de networking et même un hackathon et un concours de pitch.

En fonction de la formule choisie, le prix des pass va de 749 dollars à 4 999 dollars, mais le code CRYPTOAST15 vous permet de bénéficier d'une remise de 15 % sur votre billet.

🎟️ Profitez de 15% de réduction sur votre billet pour Consensus Hong Kong avec le code CRYPTOAST15

Sommet Bitcoin Francophone en ligne

100 % en ligne, le rendez-vous Sommet Bitcoin Francophone mettra lui aussi Bitcoin à l'honneur, par le prisme de la souveraineté monétaire, l'inclusion financière, la résilience économique ou encore l'énergie, autour de tables rondes, des conférences et des retours d'expérience.

Totalement gratuit, l'évènement se tiendra du 20 au 21 février, et accueillera des intervenants francophones venant du monde entier.

En outre, plusieurs acteurs connus soutiennent l'initiative, tels que Plan B Network, l'Institut National de Bitcoin (INBi) ou encore Trezor.

🔎 Découvrez le Sommet Bitcoin Francophone

