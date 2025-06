Crypto en France : le résumé complet de mai 2025 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de mai, parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de mai en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre nouvelle série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois de mai parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

Vous souhaitez nous partager vos actualités pour l’article du mois prochain ? Écrivez-nous sur notre adresse email : 👉 Nous contacter

Les spécialistes de Bitcoin (BTC)

Ces derniers mois, Bitcoinimmo s’est démarquée par son rôle dans des transactions immobilières en bitcoins, dont une première en France en novembre 2024. Le 26 mai dernier, l’agence a cette fois mis en avant sa solution pour percevoir les loyers de ses biens immobiliers en BTC, grâce à l’un de ses partenaires PSAN.

Le 21 mai dernier, le BTC nous a offert un nouveau plus haut historique (ATH). La plateforme d’épargne et d’arrondis en satoshis Bitsack a pu profiter de l’engouement que cela a généré, puisque celle-ci est parvenue à se repositionner dans le top 10 des applications de finance sur l’App Store, plus précisément à la 9e place, selon une copie d’écran partagée sur X par son PDG Alexandre Roubaud.

Du nouveau chez les plateformes cryptos françaises

Le 15 mai, Coinhouse a présenté un partenariat avec le fournisseur de stockage crypto Dfns. S’appuyant sur une technologie de calcul multipartite sécurisé (MPC), cette solution de « Wallet-as-a-Service » sécurise aujourd’hui 20 milliards de dollars d’actifs numériques et s’inscrit en conformité avec les réglementations MiCA et DORA.

Le 23 mai, Deblock a une nouvelle fois marqué l’écosystème crypto français en devenant la première société française à obtenir l’agrément MiCA. En novembre 2024, elle s’était déjà démarqué en devenant la première start-up crypto-native à décrocher l’agrément PSAN, faisant d’elle la deuxième entreprise agrée, plus d’un an après Société Générale — Forge.

Pour Meria, le mois de mai a été plutôt généreux en matière d’actualités. En effet, le spécialiste du staking est notamment devenu validateur sur les blockchains d’Hyperliquid, d’Iota et de Canton Network, cette dernière jouant un rôle crucial dans diverses expérimentations d’acteurs institutionnels. En parallèle, un nouveau podcast a été lancé, animé par Thibaut Boutrou et Louis Laszlo. À l’occasion du Bitcoin Pizza day, la plateforme a également noué un partenariat publicitaire avec 2 pizzerias de Metz. Sur les cartons, un QR code permettait d’obtenir 30 dollars lors d’une inscription sur Meria.

La mode des trésoreries Bitcoin et Ethereum

Le 12 mai, The Blockchain Group a poursuivi sa stratégie de trésorerie Bitcoin en officialisant une vente de 12,1 millions d’euros d’obligations convertibles au célèbre bitcoiner Adam Back. Le 26 mai, l’entreprise a réitéré, en vendant cette fois 63,3 millions d’euros d’obligations à UTXO Management, Fulgur Ventures et Moonlight Capital, avec l’intention d’acquérir potentiellement 590 nouveaux bitcoins.

Le 16 mai, Entreparticuliers a officialisé une annonce pour le moins surprenante en se revendiquant comme la première Ethereum Treasury Company en France. S’il s’agit désormais pour l’entreprise de prouver que cette manœuvre aura un intérêt autre que l’effet d’annonce, la nouvelle a toutefois largement profité à l’action ALENT, qui a depuis progressé de 800 %.

Dans la longue série des trésoreries Bitcoin (BTC), c’est le club de football nouvellement champion d’Europe du Paris Saint-Germain (PSG) qui s’est aventuré là où on ne l’attendait pas. La nouvelle a effectivement été officialisée le 29 mai dernier, à l’occasion de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas.

L’essor de la tokenisation

Le 13 mai, le spécialiste des solutions de tokens non fongibles (NFT) en marque blanche Arianee s’est associé au fabricant de bateaux de luxe Bellini Yacht. L’objectif est de fournir des passeports numériques aux bateaux de la marque, permettant ainsi de suivre les divers évènements que ceux-ci auront rencontrés au fil de leur vie. Gage de traçabilité, cette solution peut apporter une véritable plus-value aux produits d’une marque.

Bientôt un stablecoin dollar pour SG Forge ? S’il n’y a rien d’officiel à l’heure actuelle, c’est en tout cas ce qu’ont rapporté nos confrères de The Big Whale le 20 mai dernier. Si la rumeur venait à se concrétiser, ce serait donc le deuxième stablecoin de la banque, 2 ans après l’EURCV adossé à l’euro et aujourd’hui capitalisé à 41,4 millions d’euros.

Le 21 mai, BNP Paribas s’est démarquée sur le secteur de la tokenisation d’actifs, au travers d’un partenariat avec Allfunds Blockchain. Grâce à cette collaboration, la célèbre banque a ainsi pu lancer des parts de fonds monétaires tokenisés.

L’avenir dans les mains de la jeunesse

KRYPTOSHERE, la célèbre association étudiante crypto est déjà présente dans plus de 20 campus universitaires et 9 villes en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Le 30 mai dernier, l’école d’ingénieurs en informatique parisienne EPITA est venue s’ajouter à la liste. Louise Grosdhomme prend la présidence de cette nouvelle section, épaulée par Clara Sion-Saunier et Ines Kaced.

Du côté de la DeFi

En mai, Coinstancy, l’application qui cherche à rendre la finance décentralisée (DeFi) plus simple, a poursuivi son développement en lançant un concept de pools à thème à la fin du mois, permettant dès lors d’investir sur différentes narratives de l’écosystème. En parallèle, un nouvel espace client a été dévoilé, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur.

Le 21 mai, Morpho Labs a présenté un partenariat avec Safe, le spécialiste des wallets multi-signatures. L’objectif de cette collaboration est de permettre aux entreprises, aux organisations autonomes décentralisées (DAO) ou bien aux gestionnaires, de faire fructifier leur trésorerie sur le protocole DeFi en toute sécurité.

L’actu des startups

Le 14 mai dernier à Angers, l’incubateur et accélérateur Web3 a organisé la première édition de Spotlight, un concours entrepreneurial au format insolite dans un cube LED géant. Alors que 100 startups avaient candidaté, seulement 25 ont été retenues pour l’évènement et 10 sont parvenues à intégrer le prochain programme d’accélération.

Le 23 mai, Ledger a dévoilé une édition spéciale Solana de son hardware wallet Ledger Flex. Adoptant les célèbres couleurs du réseau, le portefeuille s’accompagne de plusieurs récompenses, que ce soit dès la précommande ou pour des opérations futures avec des partenaires de la blockchain, grâce à un Soulbound Token.

Dans la continuité de ses nombreux partenariats, la solution de paiements en cryptomonnaies de Lyzi a débarqué sur la plateforme de paris sportifs YESorNO le 27 mai dernier. Comme son nom l’indique, cette derrière propose de parier sur « oui » ou « non » pour divers scénarios.

Le 29 mai, le célèbre outil d’analyse onchain Bubblemaps a lancé sa V2. Au programme ? Un design retravaillé, une plus grande réactivité, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant par exemple d’identifier des liens entre les adresses et de remonter dans le temps pour explorer l’évolution de la répartition d’une capitalisation donnée.

