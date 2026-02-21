Après quasiment 2 ans d’attente, le cadre réglementaire JONUM encadrant les « jeux à objets numériques monétisables » vient enfin de paraître. Un texte censé fixer les règles applicables aux jeux Web3 dont le délai de livraison intervient alors que bon nombre d’acteurs historiques du secteur n’existent plus.

JONUM : un cadre réglementaire effectif depuis le 6 février

Chaque nouvelle innovation semble passer par les mêmes étapes de développement décisives, entre ignorance et méfiance, adoption et succès grandissant, mais également choc frontal avec des cadres réglementaires souvent inadaptés, voire carrément hostiles.

Une situation à laquelle le secteur des jeux Web3 n'a pas échappé, suite à son développement largement accéléré en 2021 lorsque les jetons non fongibles (NFT) se sont imposés comme l'un des succès marquants du marché haussier des cryptomonnaies. Le problème ? Définir un cadre légal pour les « jeux à objets numériques monétisables » (JONUM).

Un processus législatif qui vient enfin de délivrer un décret et un arrêté d'application de la loi SREN de mai 2024 publiés au Journal officiel du 6 février dernier, avec comme objectif de déterminer « les catégories de jeux autorisées à intégrer des mécanismes de hasard avec sacrifice financier », réparties selon 6 catégories distinctes :

Action et combats ;

Élevage ;

Fantasy sport et hippique ;

Aventure et quêtes ;

Gestion et construction ;

Courses.

Extrait du Journal officiel : expérimentation des jeux à objets numériques monétisables (JONUM)

En parallèle, ces jeux doivent également proposer une réelle progression ou des interactions sociales, avec un plafonnement des récompenses à 1 000 euros par joueur et par année civile et une utilisation possible des crypto-actifs - plafonnée à 25 000 euros - à l'exclusion des stablecoins, sous la surveillance de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Une législation qui arrive trop tard ?

Une avancée importante pour les jeux Web3, qui aura tout de même impliqué presque 2 années d'attente pour les acteurs du secteur. De quoi démotiver encore un peu plus les sociétés de capital-risque, dont les fonds ont très largement déserté le crypto gaming au cours de l'année 2025.

Un manque d'investissements et de liquidités qui a très certainement participé à fragiliser ce secteur émergent, au point de déclencher de nombreuses fermetures de studios et autres cessations d'activité qu'il serait bien trop simple de balayer d'un revers de la main en les assimilant à un manque de qualité ou de communautés actives.

Une liste digne d'une rubrique nécrologique, qui concernerait 27 projets au cours de l'année passée, selon le compte X StarPlatinum. Pourtant, elle ne comporte pas les noms d'acteurs français comme MetaFight - en liquidation judiciaire depuis décembre dernier - ou encore Oval3, officiellement « en pause » depuis février 2025.

Here’s the list of crypto games and studios That shut down in 2025 • Battlebound / Anterris

• Blade of God

• Blast Royale

• Champions Ascension

• Derby Race

• Ember Sword

• Goombles

• JungleXYZ

• Kryptomon

• Hello Monster

• Loot Legends

• Metalcore

• Mystery… — StarPlatinum (@StarPlatinum_) October 30, 2025

Et que dire de l'obligation associée à cette « loi Sorare » - en lien au jeu de fantasy football français - visant à vérifier l'âge des utilisateurs lors de la création d'un compte ou à exiger un contrôle d'identité pour pouvoir retirer ses gains ?

De quoi compliquer encore un peu plus le développement d'un secteur des jeux Web3 déjà exsangue.

Sources : L'officiel des métiers, MetaFight, Oval3

