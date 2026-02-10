Messageries et réseaux sociaux : vers une vérification d'identité généralisée ?

Afin de protéger les plus jeunes, de nombreux réseaux sociaux et messageries se mettent à imposer des vérifications d’identité problématiques et très prisées des hackers en quête de données sensibles à revendre. Cette exigence de sécurité est-elle incompatible avec une véritable protection de la vie privée ?

Discord déploie « des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les adolescents »

L'utilisation des réseaux sociaux s'impose désormais comme un fait de société, notamment pour les plus jeunes générations largement et massivement connectées à ce type de plateformes. Une situation face à laquelle le gouvernement français vient d'essayer d'imposer certains gardes-fous, en interdisant leur accès aux mineurs de moins de 15 ans.

Une sélection à l'entrée qui implique par effet collatéral que tout le monde fournisse la preuve de son âge, entre autres données sensibles destinées à confirmer l'identité effective des utilisateurs. Le problème ? Un simple VPN permet de contourner cette exigence, dont la gestion revient au service France Identité largement critiqué pour le « risque de traçage d'État généralisé » qu'il implique.

Dans ce contexte, c'est désormais au tour de la célèbre messagerie Discord d'annoncer son intention de « déployer des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les adolescents dans le monde entier », impliquant une « estimation faciale » de l'âge ou une identification tierce, comme le fameux France Identité. Le tout accompagné d'un modèle d’« inférence d’âge » en capacité d'« estimer si un compte appartient à un adulte, sans exiger systématiquement une vérification formelle ».

De quoi remettre sur la table le récent hack dont cette plateforme a été victime en septembre dernier. Une fuite de grande ampleur impliquant « le vol de 1,5 téraoctet de données sensibles, y compris plus de 2,1 millions de photos d'identité officielles utilisées pour la vérification de l'âge ». Un chiffre officiellement réduit à 70 000 selon les responsables de Discord.

Identification vs protection de la vie privée : une équation impossible ?

Une situation identique du côté de TikTok qui affirmait en janvier vouloir renforcer ses mesures pour proposer des expériences adaptées à l’âge en Europe, tout en expliquant dans la phrase suivante qu'il « n’existe toujours pas de méthode reconnue à l’échelle mondiale pour confirmer efficacement l’âge d’une personne tout en préservant sa vie privée ».

Pareil pour OpenAI qui annonce le déploiement imminent d'une nouvelle fonctionnalité de prédiction d'âge à l'échelle mondiale, prochainement imposée à ChatGPT. Le but, détecter certains signaux ou centres d'intérêt supposément associés à l'âge afin de déclencher automatiquement des paramètres de sécurité renforcés pour les moins de 18 ans.

Face à cette multiplication des identifications et interdictions imposées par des entités centralisées et souvent trop peu sécurisées, la volonté récemment affirmée par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, d'accélérer le développement de réseaux sociaux décentralisés en 2026 ressemblerait presque à une sorte de prémonition.

Une vision qui rejette d'office la plupart des projets sociaux du secteur crypto dont le but consiste à « innover » en ajoutant un simple token natif à l'équation, tout en récompensant les contenus qui privilégient le sensationnel au détriment de la qualité et de la valeur ajoutée pour les utilisateurs.

De quoi remettre au goût du jour le besoin d'une identité décentralisée fonctionnelle et utilisable à grande échelle.

Sources : Discord, TikTok

