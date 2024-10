OpenAI, le créateur de ChatGPT, va ouvrir un bureau à Paris cette année

OpenAI, bientôt implantée à Paris. La société qui gère ChatGPT a confirmé qu’elle ouvrirait des bureaux de manière locale. Cela afin de profiter des talents français, mais aussi de favoriser les discussions avec les régulateurs.

OpenAI débarque en France avec un bureau à Paris

OpenAI disposait déjà d’une filiale en France, mais cette fois, c’est la société mère qui s’implante officiellement à Paris. Selon l’entreprise qui gère ChatGPT, cette initiative sera effective d’ici à la fin de l’année.

Il s’agit du 2e siège européen d’OpenAI, qui s’était déjà implantée au Royaume-Uni il y a un an et demi. Selon Les Échos, l’arrivée en France n’a cependant pas qu’un but commercial. Il s’agit de profiter d’un "vivier" de potentiels collaborateurs.

« La France est mondialement reconnue pour son innovation et son leadership en technologie et en IA » Sam Altman, PDG d’OpenAI

À ce stade, OpenAI n’a pas commencé sa phase de recrutement, mais elle devrait chercher des profils liés à la recherche, au développement commercial, ainsi qu’à la communication et au marketing au cours des prochains mois.

Plusieurs axes de développement pour OpenAI

Cette initiative vise aussi à favoriser les discussions avec des régulateurs locaux. OpenAI se heurte en effet régulièrement à des méfiances au niveau européen, avec des décideurs qui craignent les dérives de l’intelligence artificielle (IA).

Son implantation en France lui permet aussi de signer un partenariat avec le réseau de centres de formation Simplon. Ce dernier fera désormais partie du programme OpenAI Academy.

L’arrivée d’OpenAI à Paris se fait donc de plusieurs manières, avec une ambition : devenir la référence de l’IA en France, face à des concurrents locaux comme Mistral AI.

Source : Les Échos

