BNP Paribas entre au capital de Kriptown, une néo-bourse blockchain dédiée aux PME

Une avancée pour BNP Paribas ? La banque française vient de participer à une levée de fonds de Kriptown, une société blockchain qui développe une néo-bourse. Qu’est-ce que cela dit sur la stratégie d’un des plus grands groupes bancaires français ?

BNP vient d’entrer au capital de la société blockchain Kriptown

Kriptown a annoncé ce jour la tenue d’un tour de financement de série A. La société confirme qu’il a été mené par BNP Paribas, suivi par Bpifrance et Centilux Family Office. Le montant levé, 4,2 millions d’euros, reste relativement dans la norme pour une entreprise de cette ampleur, mais ce sont bien ses soutiens qui sont quant à eux plus inhabituels.

C’est un point qu’a souligné Mark Kepeneghian, le cofondateur de Kriptown, qui s’est félicité de cette avancée :

« Accueillir BNP Paribas et Bpifrance à notre capital nous permet d’avancer dans la création d’un écosystème financier dynamique pour répondre aux défis économiques des PME. Notre ambition de réinventer le fonctionnement des infrastructures de marché est en parfaite cohérence avec leur vision de l’innovation. »

💡 En savoir plus sur la tokénisation et les « real-world assets » (RWA)

Kriptown souhaite faciliter les financements en fonds propre pour les petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Elle a pour ambition de devenir la « première bourse européenne dédiée aux PME ». Elle utilisera pour cela la tokénisation d’actions :

« Kriptown se fixe pour objectif de combler ce manque [de solutions de financement], soutenant par exemple la réindustrialisation et la transition énergétique, qui nécessitent fortement des financements en fonds propres. »

BNP et Paribas et la blockchain

Ce positionnement de BNP Paribas souligne la place prépondérante que sont en train de prendre les services liés à la tokénisation. Cela montre aussi que la blockchain est de plus en plus utilisée pour apporter des services de facilitation qui se détachent des limitations du système bancaire traditionnel.

🌐 Dans l’actu – Bitcoin à 200 000 dollars, l’Ether à 10 000 dollars, et Solana à 700 dollars – C’est la prédiction de la banque Standard Chartered

Plus largement, BNP Paribas a montré quelques signes qu’elle surveille le développement des technologies à la croisée de la blockchain et d’autres secteurs. Elle a ainsi investi dans l’ETF Bitcoin de BlackRock cette année. Par ailleurs, elle s’est positionnée pour accompagner les expérimentations de la Banque centrale européenne (BCE) autour d’une éventuelle MNBC. Cette participation auprès de Kriptown est donc un signe de plus des ambitions du géant français.

Source : Kriptown

