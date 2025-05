Tokenisation : BNP Paribas émet des parts de fonds monétaires sur la blockchain

Dans la continuité de ses initiatives blockchain passées, BNP Paribas a tokenisé des parts de fonds monétaires. Lumière sur cette nouvelle expérimentation, montrant que la tokenisation d'actifs s'impose de plus en plus.

BNP Paribas poursuit ses expériences sur la tokenisation

La semaine dernière, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), la branche dédiée à la gestion d’actifs de la célèbre banque commerciale, a fait un pas de plus dans les technologies blockchain et la tokenisation d’actifs. En effet, en partenariat avec Allfunds Blockchain, BNPP AM a officialisé le lancement de part de fonds monétaires tokenisées.

Tandis que la banque s’est déjà démarquée à plusieurs reprises en matière de tokenisation, cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de ses expérimentations liées aux monnaies numériques de banques centrales (MNBC) avec l’Eurosystème, des actualités sur lesquelles nous avons notamment pu revenir à plusieurs reprises.

Paul Daly, directeur des Produits & Solutions de Distribution de BNP Paribas, a montré son enthousiasme quant aux possibilités offertes par la tokenisation :

Ce projet nous a permis d’obtenir des informations précieuses sur la distinction entre la représentation numérique d’une part de fonds traditionnelle et un jeton natif, qui est une étape impérative pour obtenir des avantages plus percutants. De plus, la tokenisation des fonds monétaires attire l’attention en raison de son potentiel à élargir la distribution auprès d’une base d’investisseurs plus large et à offrir une liquidité accrue grâce au trading direct et au règlement instantané.

Pour la banque, là où « les fonds monétaires offrent une liquidité élevée », les registres distribués comme les blockchains ajoutent « une efficacité et une sécurité additionnelle ». Cela peut ainsi contribuer à briser les frontières entre investisseurs particuliers et investisseurs institutionnels.

L’essor de la tokenisation

Si l’initiative dont il s’agit là semble basée sur un réseau permissionné et que les détails desdits fonds n’ont pas été révélés, cela témoigne toutefois une fois de plus de l’adoption qui est en marche.

Comme nous le constatons régulièrement, la tokenisation d’actifs prend de plus en plus d’importance, notamment avec des acteurs comme Securitize. À ce propos, le fonds BUILD de l’entreprise, lancé en collaboration avec BlackRock, pèse aujourd’hui plus de 2,9 milliards de dollars. Selon les données de RWA.xyz, cela représente ainsi 40 % des 7,09 milliards de dollars gérés dans des fonds monétaires tokenisés en dollars :

Fonds monétaires en dollars tokenisés

Dernièrement, le fonds BUILD est d’ailleurs allé encore plus loin dans la révolution blockchain, en se lançant dans la finance décentralisée (DeFi) sur Avalanche (AVAX), via le protocole de lending Euler.

Si toutes ces initiatives n’en sont qu’à leurs prémices, cela offre un aperçu de tout ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochaines années, avec des marchés financiers de plus en plus accessibles, 24 heures sur 24, et avec des produits d’investissements autrefois seulement accessibles à quelques élites.

