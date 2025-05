BlackRock se lance dans la DeFi avec son fonds tokenisé BUIDL

Alors que le fonds monétaire tokenisé BUIDL de BlackRock ne cesse de se développer, il franchit une nouvelle étape en débarquant dans la DeFi. Faisons le point sur cette intégration à fort potentiel.

Le BUIDL de BlackRock débarque dans la DeFi

Alors que certaines promesses de la finance décentralisée (DeFi) semblaient encore lointaines il y a quelques années, bon nombre se concrétisent au fil du temps. Cette semaine, BlackRock et Securitize ont franchi une nouvelle étape, en permettant au fonds BUIDL de s’intégrer sur des applications de DeFi.

En effet, une sorte de version emballée appelée sBUIDL a été créée, afin d’être déployée sur le protocole de prêts et d’emprunts Euler, depuis la C-Chain d’Avalanche (AVAX) :

sBUIDL est entièrement échangeable à 1:1 contre le fonds BUIDL de BlackRock. Alors que BUIDL est une version tokenisée d’un fonds de trésorerie traditionnel, sBUIDL transforme cette position en un jeton ERC-20 composable, offrant ainsi une utilité native de la DeFi sans compromettre l’intégrité de l’actif sous-jacent. Cette nouvelle norme développée par Securitize permet une utilisation responsable des RWA dans la DeFi permissionless.

Par exemple, les détenteurs de parts dudit fonds peuvent désormais utiliser le sBUIDL en tant que collatéral, afin de lever de la liquidité en empruntant des stablecoins le tout en continuant à percevoir les rendements du fonds tokenisé.

Ainsi, cela ouvre la voie à une plus grande adoption de la DeFi par les investisseurs institutionnels, et nul doute qu’il ne s’agit là que des prémices de changements encore plus grands, anticipant plus de cas d’usage et l’arrivée d’autres acteurs.

Aujourd’hui, le BUIDL est capitalisé à près de 2,87 milliards de dollars et a connu une impressionnante croissance de 344 % depuis le début de l’année. Pour l’heure, il est disponible sur 7 blockchains et layer 2, et son ticket d’entrée minimum de 5 millions de dollars le restreint à une catégorie d’investisseurs qualifiés.

