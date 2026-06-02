Vitalik Buterin a-t-il trouvé un moyen de remédier aux liquidations dans la DeFi ?

Serait-il possible de réduire le risque de liquidation trop souvent associé à certaines opérations menées au sein de la finance décentralisée (DeFi) ? C’est ce que semble penser l’emblématique fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, et voici la solution innovante qu’il propose…

DeFi : Vitalik Buterin propose une alternative aux positions de dette garanties (CDP)

Depuis son développement important en 2020, la DeFi s'impose comme une version décentralisée de la finance, construite sur la blockchain à l'aide de smart contracts, alimentée par les cryptomonnaies et basée sur un modèle de fonctionnement qui repose en grande partie sur des positions de dette garanties (CDP).

Dans les faits, cela implique une protection des opérations mises en place (création de stablecoins décentralisés, prêt et emprunt...) à l'aide de collatéraux déposés en garantie afin de pouvoir opérer sans intermédiaire, tout en protégeant le protocole contre un risque de défaut.

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Une logique de dette largement répandue qui pose toutefois un problème de taille : le risque de liquidation en cas de baisse soudaine et importante du marché.

Une réalité à laquelle le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, souhaite apporter une solution innovante basée sur « des actifs répliquant un indice à partir d'options ».

Et si l'on utilisait les options comme fondement de la DeFi, plutôt que les CDP et les mécanismes de liquidation ? Du coup, au lieu de voir des mouvements de prix extrêmes provoquer un effet brutal et généralisé du type « vous êtes liquidé », votre exposition à l'indice s'écarterait progressivement de l'exposition souhaitée, de manière plus fluide. Vitalik Buterin

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Des liquidations réduites à l'aide d'un système basé sur les options

Le véritable avantage de cette solution - pour le moment purement théorique - réside dans l'utilisation de contrats d'options, qui donnent le droit (mais pas l'obligation) d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé par avance.

Selon Vitalik Buterin, une combinaison de positions de ce type pourrait permettre de reproduire le comportement d'un fonds indiciel offrant une exposition simultanée à plusieurs actifs - en réduisant drastiquement la dépendance au système de dette garantie - tout en offrant une réactivité plus progressive aux aléas du marché.

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Toutefois, une autre donnée doit également intégrer cette équation : la gestion en temps réel des oracles, qui implique un risque de manipulation des prix en période de stress du marché. Une situation face à laquelle Vitalik Buterin propose de sélectionner des « oracles lents », déjà utilisés par les marchés prédictifs, afin de réduire l'exposition instantanée au marché.

Je me sentirais beaucoup plus en sécurité en détenant des stablecoins algorithmiques dans un système de ce type plutôt que dans celui qui dépend des données fournies en temps réel par un oracle (qui pourrait subir une manipulation afin de fournir des informations erronées, sans laisser le temps à une intervention humaine ou à un recours). Vitalik Buterin

Une formule qui « présente toutefois un inconvénient important », car son bon fonctionnement nécessiterait des rééquilibrages réguliers possiblement coûteux et complexes, mais également une résistance nécessaire aux effets de glissement des prix (slippage).

Malgré tout, à mon avis, cette approche mérite une étude et des tests plus approfondis. Vitalik Buterin

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Source : Vitalik Buterin

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