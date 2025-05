Le Ledger Flex débarque en édition spéciale Solana — Découvrez les récompenses associées

À l’occasion de l’évènement Solana Accelerate de New York, Ledger a dévoilé une édition spéciale de son wallet phare Ledger Flex. Ainsi, cette version rend hommage à l’écosystème Solana, et au-delà d’arborer les couleurs de la blockchain, il offre également des récompenses pour les premiers acquéreurs :

Ledger Flex édition spéciale Solana

En plus de leurs fonctionnalités habituelles, ces portefeuilles s’accompagnent d’un Soulbound Token (SBT), qui permettra à l’avenir d’être éligible à diverses récompenses de partenaires.

Lors de ce lancement, un accès prioritaire est notamment donné aux détenteurs d’un smartphone Solana comme le Saga, ou à ceux ayant effectué une précommande du nouveau Seeker par exemple. Les participants de cet évènement à New York y sont également éligibles, tout comme les détenteurs d’un SBT de la communauté de développeurs Superteam.

Jusqu’au 29 mai, les personnes concernées auront ainsi droit à un étui magnétique « Magnet Folio » personnalisé pour protéger leur hardware wallet, ainsi qu’une allocation de 70 dollars de SOL.

Du 29 mai au 12 juin, une 2e vague d’accès anticipé permettra aux membres de certaines communautés de l’écosystème Solana de commander le wallet et d’être éligibles à un bon de 50 dollars de SOL et, là encore, à un Magnet Folio personnalisé. Entre autres, les investisseurs pouvant y prétendre seront les détenteurs de certains tokens comme le PYTH, l’ORCA ou bien le BONK.

Enfin, une dernière phase d’accès anticipé sera ouverte à tous les détenteurs de SOL, pour les mêmes récompenses, à une exception : l’allocation en SOL sera de 20 dollars. Après le 26 juin, tout un chacun pourra ensuite commander cette édition spéciale du Ledger Flex.

Ledger Flex : plus petit, moins cher, mais tout autant sécurisé 🔒

Ian Rogers, le Chief Experience Officer (CXO) de Ledger, a montré son enthousiasme vis-à-vis de ce nouveau produit :

Alors que Solana continue de se tourner vers des usages grand public, la sécurité et la simplicité d’utilisation deviennent incontournables. Avec l’édition Solana du Ledger Flex™, nous exprimons tout notre attachement à la communauté Solana, en alliant la sécurité sans compromis de Ledger à une expérience fluide, dans un design qui reflète pleinement l’esprit accessible et audacieux de la marque Solana. C’est un appareil à afficher avec fierté, et le Soulbound Token témoigne de votre place parmi les véritables pionniers.