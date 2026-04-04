Block va distribuer gratuitement du bitcoin à partir du 6 avril

Et si on vous offrait du bitcoin, sans rien demander en retour ? C'est exactement ce que prépare Block, l'entreprise de Jack Dorsey. Le lancement du site btc.day est prévu pour le 6 avril 2026, ravivant une tradition née aux origines de Bitcoin. Une opération nostalgique, mais pas anodine.

Un faucet, c'est quoi exactement ?

Un faucet (« robinet » en anglais) est un site web qui distribue de petites quantités de cryptomonnaie gratuitement, en échange d'une action simple comme résoudre un CAPTCHA. L'idée est d'abaisser au maximum la barrière à l'entrée pour permettre à n'importe qui de toucher du bitcoin sans avoir à en acheter.

Le concept est né en 2010, sous l'impulsion de Gavin Andresen, alors l'un des développeurs les plus proches de Satoshi Nakamoto. Son faucet distribuait 5 bitcoins par visiteur, financé au départ par 1 100 BTC de sa poche. À l'époque, 5 bitcoins valaient tout au plus quelques centimes. Aujourd'hui, ces mêmes 5 BTC représenteraient environ 335 000 dollars. Le faucet d'Andresen a permis à des milliers de personnes de découvrir Bitcoin à une époque où l'acheter ou le miner relevait du parcours du combattant.

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Block relance la machine le 6 avril

Block, la société technologique de Jack Dorsey (anciennement Square), a annoncé le lancement de btc.day, un nouveau faucet Bitcoin qui ouvrira ses portes le 6 avril 2026. Le site est pour l'instant une page d'attente sans bitcoin disponible.

Selon les premières informations relayées, les utilisateurs pourront recevoir de petites quantités de satoshis (la plus petite unité du Bitcoin, équivalente à 0,00000001 BTC) en accomplissant des tâches simples. Les montants distribués seront sans commune mesure avec les 5 BTC de 2010, mais l'intention affichée reste la même : démocratiser l'accès au Bitcoin.

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Pourquoi Jack Dorsey fait ça ?

Jack Dorsey n'est pas un inconnu dans l'univers Bitcoin. Le cofondateur de Twitter, maintenant X suite au rachat par Elon Musk, en est l'un des défenseurs les plus visibles parmi les grandes figures de la tech. Son entreprise Block a déjà intégré le Lightning Network dans Cash App, lancé un hardware wallet et développé des rigs de mining modulaires pour rendre accessible le minage au plus grand monde. Bitcoin n'est pas un produit annexe pour lui, c'est une conviction.

Relancer un faucet en 2026 s'inscrit dans cette logique. Offrir des satoshis gratuitement, c'est faire vivre l'expérience Bitcoin à des millions de personnes qui n'auraient jamais fait le premier pas. C'est aussi un geste symbolique fort en rappelant que Bitcoin a commencé par être donné librement, avant de devenir un actif valorisé à plusieurs milliards de dollars. Une manière, pour Dorsey, de réancrer le réseau dans ses origines et peut-être d'accélérer son adoption de masse.

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Source : Block

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