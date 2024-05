Block : l'entreprise de Jack Dorsey investira désormais 10 % de ses profits en Bitcoin

Il y a quelques mois, Jack Dorsey, le co-fondateur de Twitter, a quitté son poste de PDG du réseau social pour se consacrer à son autre entreprise Block, précédemment connue sous le nom de Square. Block regroupe plusieurs entités y compris Square, une entreprise spécialisée dans le matériel et les logiciels de point de vente, ainsi que Cash App, un service de paiement mobile.

Jack Dorsey a toujours été un fervent soutien de Bitcoin, en témoigne sa participation à de nombreuses conférences et ses interventions fréquentes dans les médias traditionnels sur le sujet.

Block a récemment annoncé qu'à l'avenir, l'entreprise investira 10 % de ses profits dans Bitcoin.

block is DCA'ing bitcoin every month. here's how your company can do it too: https://t.co/xabpCVZdn8

— jack (@jack) May 2, 2024