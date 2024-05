Bitcoin : l’entreprise derrière Wasabi Wallet met fin à son service d’anonymisation des BTC

Ces dernières semaines, la croisade des États-Unis contre l’écosystème des cryptomonnaies a redoublé d’intensité. Parmi les cibles de ces attaques, il y a notamment les portefeuilles Bitcoin (BTC), en témoigne l’affaire de Samourai Wallet dont les cofondateurs sont accusés de blanchiment d’argent. C’est dans ce contexte que zkSNACKs, l’entreprise derrière Wasabi Wallet a annoncé la fin de son service de coinjoin à compter du 1er juin prochain :

After years of relentless dedication to improve Bitcoin’s privacy, zkSNACKs, the company pioneering the development of Wasabi Wallet, is shutting down its coinjoin coordination service, effective June 1st, 2024.

Pour une explication très succincte, un service de coinjoin permet de mélanger les BTC entrants de diverses transactions avant de les renvoyer à leur destinataire, de telle façon qu’il devient plus difficile de remonter à leur origine.

Ainsi, Wasabi Wallet continuera de fonctionner en tant que portefeuille Bitcoin, donnant toujours la possibilité de créer et d’utiliser de nouvelles adresses, néanmoins, ses fonctionnalités d’anonymisation en seront considérablement réduites :

Face à cette annonce, les membres de la communauté ont exprimé leur tristesse, incluant également Edward Snowden, qui s’interroge sur la possibilité de faire appel à un coordinateur décentralisé afin de faire perdurer le service de coinjoin :

This is genuinely sad. Surely the project can shim in a (decentralized?) replacement coordinator or something before pulling the plug, no? Or "insert coordination configuration here" field? Certainly no less (theoretical) liability than already incurred under the DOJ's willfully…

— Edward Snowden (@Snowden) May 2, 2024