Block : la société de Jack Dorsey bientôt inquiétée par la justice américaine ?

La société Web3 Block a été fondée par Jack Dorsey, l’ex-PDG de Twitter. Les marques les plus connues qu’elle porte sont Cash App, un service de paiement, ainsi que Square, le nom sous lequel on la connaissait jusque là. Ce sont ces deux entités qui sont visées en particulier par une enquête du département de la Justice des États-Unis (DOJ), selon NBC news.

D’après des sources anonymes, le DOJ enquête sur des manquements présumés aux collectes d’informations nécessaires pour les entreprises gestionnaires de services de paiements. Plus précisément, il reprocherait à Square d’avoir autorisé des transactions provenant ou issues de pays qui sont sujets à des sanctions économiques.

Toujours selon NBC News, Block aurait également traité des transactions émanant de groupes terroristes :

« La plupart des transactions évoquées avec les procureurs, y compris des paiements par carte de crédit, des transferts de dollars et de Bitcoin, n’ont pas été rapportées au gouvernement. »

Plusieurs lanceurs d’alerte ont témoigné en début d’année de pratiques problématiques auxquelles ils auraient assisté au sein de l’entreprise. Un ancien employé a également fait part de son expérience :

Un document de 100 pages fourni par un ancien employé montrerait une série de transactions non autorisées, vers des pays comme l’Iran, la Russie, Cuba et le Venezuela. Ces paiements auraient eu lieu jusqu’à 2023 au moins, toujours selon les lanceurs d’alerte.

Block a réagi aux accusations avec un communiqué laconique, qui nie tout manquement :

« Block dispose d’un programme de mise en conformité responsable et complet, et nous adaptons régulièrement nos pratiques aux menaces émergentes et aux évolutions des sanctions. »