La société Block lancera un kit de développement pour le minage de Bitcoin (BTC)

Le kit de développement de Block inclura les composants physiques de base pour créer sa propre unité de minage, ainsi que des logiciels open source. L’idée du « Mining Development Kit » (MDK) avait été annoncée par Jack Dorsey en 2021 :

Square is considering building a Bitcoin mining system based on custom silicon and open source for individuals and businesses worldwide. If we do this, we’d follow our hardware wallet model: build in the open in collaboration with the community. First some thoughts and questions.

