200 milliards de dollars en prêts accordés par Block, l'entreprise pro-Bitcoin de Jack Dorsey

Block Inc., l’entreprise pro-Bitcoin fondée par Jack Dorsey, annonce avoir franchi le cap des 200 milliards de dollars de prêts accordés via ses services Cash App, Afterpay et Square Loans. Un chiffre impressionnant, rendu possible grâce à une approche innovante de l’analyse du risque basée sur les données comportementales.

Block facilite l’accès au crédit pour ces millions d’utilisateurs grâce à un mécanisme d’évaluation innovant

Block Inc., la société fondée par Jack Dorsey, créateur du réseau social Twitter, aussi connue pour son engagement en faveur de Bitcoin, a récemment annoncé avoir accordé plus de 200 milliards de dollars en prêts à travers ses différentes plateformes et services tels que Cash App Borrow, Afterpay et Square Loans.

Le plus étonnant ne vient pas des volumes de prêts accordés, mais plutôt de la manière dont ces crédits ont été distribués. En effet, le groupe Block s’appuie sur les données comportementales de ses utilisateurs, plutôt que sur les critères classiques d’évaluation de la capacité de remboursement utilisés par les institutions financières traditionnelles.

✍️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Alors que près de 100 millions d’Américains sont exclus des crédits traditionnels, Block utilise les données internes de ses 58 millions d’utilisateurs actifs pour créer un « Cash App Score », permettant une évaluation plus juste de la capacité de remboursement.

Résultat, le groupe enregistre une hausse de 38 % des approbations de prêts, sans hausse des pertes. Parmi ses chiffres-clés : 97 % des microcrédits ont été remboursés sur Cash App, 96 % des échéances grâce à Afterpay, et 97 % des prêts accordés aux petites entreprises via Square Loans.

Au final, le groupe enregistre une hausse de 38 % des approbations de prêts, sans augmentation des pertes. Parmi les chiffres-clés :

97 % des microcrédits Cash App Borrow ont été remboursés ;

96 % des échéances Afterpay ont été réglées à temps ;

et 97 % de remboursement pour les les prêts Square Loans destinés aux petites entreprises.

To-date Block has provided access to more than $200 billion in credit to customers across its global lending portfolio. Our approach to credit across the ecosystem leverages near real-time behavioral data that more accurately reflects consumers' actual financial health and… — Block (@blocks) January 20, 2026

Ainsi, Block démontre qu’il est possible d’élargir l’accès au crédit sans compromettre la gestion du risque ni la sécurité financière de l’institution.

Ce modèle peut toutefois sembler paradoxal au regard de la philosophie de Bitcoin, qui privilégie l’épargne dans une monnaie forte plutôt que le recours à l’endettement.

Pourtant, il est difficile d’imaginer que les États-Unis puissent se passer du crédit, tant que la monnaie fiduciaire reste la norme et que le coût de la vie ne cesse d’augmenter. En 2025, l’ensemble des ménages étatsuniens cumulait 18 500 milliards de dollars de dette, soit plus de 100 000 dollars par foyer.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bitpanda

2025 : L'année de l'essor du crédit collatéralisé en Bitcoin

Si Block mise sur les données comportementales pour accorder du crédit, la finance décentralisée explore en parallèle une autre voie, celle des prêts collatéralisés adossés au Bitcoin, aussi appelés « prêts lombards ».

En 2025, le marché a vu se multiplier les solutions permettant d’obtenir des liquidités en monnaie fiduciaire ou en stablecoins sans avoir à vendre ses actifs numériques, évitant ainsi un événement fiscal. Certaines banques traditionnelles, comme JP Morgan, proposent désormais des prêts lombards en acceptant des parts d’ETF Bitcoin spot comme collatéral.

De leur côté, des applications comme Strike ont démocratisé l’accès au crédit adossé directement au BTC, bien que cette méthode implique de confier la garde des fonds, comme pour toute plateforme d'échange.

📰 À lire également dans l'actualité – Donald Trump réclame 5 milliards de dollars à JPMorgan pour son débanking « politique »

Mais une nouvelle tendance émerge : réaliser ces prêts dans l’esprit originel de Bitcoin, en revenant à ses primitives de décentralisation et du pair-à-pair. Des plateformes comme Lendasat se développent et séduisent une audience grandissante en proposant des prêts collatéralisés directement on-chain.

Leur modèle s’appuie sur un système multi-signatures, garantissant à l’emprunteur que son collatéral reste bloqué, et non cédé ou réhypothéqué, pendant toute la durée du prêt. Ce mécanisme transparent rassure également les prêteurs, qui peuvent suivre en temps réel la présence et l’intégrité du collatéral, servant d'assurance de remboursement des fonds prêtés et du paiement des intérêts.

Découvrez la DeFi sur Bitcoin on-chain avec Lendasat

Publicité

Sources : Block, Fool

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.