« Bitcoin incarne l’avenir » – Le Paris Saint-Germain (PSG) adopte le Bitcoin en tant qu’actif de réserve

Pär Helgosson, le directeur de l’accélérateur de startups PSG Labs, intervenait dans le cadre de la conférence Bitcoin 2025, qui a lieu actuellement à Las Vegas. Il a confirmé que le BTC faisait désormais partie des réserves d’actifs du club :

👉 Le guide complet pour acheter du Bitcoin (BTC) facilement

Le directeur de PSG Labs souligne que les fans du club sont jeunes et que le choix de Bitcoin s’inscrit dans une volonté de répondre aux demandes des nouvelles générations :

Plus de 80 % de nos supporters ont moins de 34 ans, et nous comptons plus de 550 millions de fans à travers le monde. Nous sommes le club de la nouvelle génération – tout comme le Bitcoin incarne l’avenir de la finance.

L’adoption du Bitcoin est la dernière d’une série de décisions concernant les cryptomonnaies pour le Paris Saint-Germain. Cela fait désormais plusieurs années que le PSG fait usage d’un « fan token », il avait par ailleurs déjà lancé des collections de tokens non fongibles (NFT).

Mais c’est un partenariat avec la plateforme d’échange Bitpanda, lancé en janvier dernier, qui aura mis un coup d’accélérateur aux ambitions crypto du club de football. L’exchange s’était félicité en début d’année de cette avancée :

Le Paris Saint-Germain est bien plus qu’un simple club de football : c’est l’équipe la plus emblématique de France et un symbole mondial d’excellence, de constance et de succès. […] Travailler aux côtés du PSG représente un tournant décisif pour Bitpanda.