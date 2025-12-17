Cube3 devient Cube et lève 700 000 € pour muscler son accompagnement des startups crypto

Ce mercredi, l’incubateur et accélérateur Web3 angevin Cube3 a officialisé un tour de financement de 700 000 euros et répond désormais au nom de Cube. Cette annonce s’accompagne de nombreuses nouveautés en vue de soutenir au mieux les startups qui bâtissent l’écosystème blockchain de demain.

L'incubateur et accélérateur Web3 Cube3 devient Cube et dévoile une levée de fonds

Lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, l'incubateur et accélérateur Web3 Cube3 a annoncé aujourd'hui son changement de nom pour Cube, mais surtout, un tour de financement de 700 000 euros.

Ce tour de table est particulièrement encourageant, puisqu'il combine à la fois de la dette et de nouvelles entrées au capital, le tout avec le soutien de Bpifrance et la Banque Populaire Grand Ouest notamment.

En outre, plusieurs figures de premier plan rejoignent Cube ou renouvellent leur confiance envers elle comme investisseurs et conseillers. Parmi ces personnalités, nous retrouvons Nicolas Bacca, cofondateur et ex-directeur technique de Ledger, Jean-Pierre Nadir, entrepreneur et jury de l'émission « Qui veut être mon associé ? », Maxime Chabroud, alias Amixem, ou bien Emmanuel Picot, le fondateur du groupe industriel Evolis, à travers son family office Marco&Co.

Dernièrement, les équipes de Cube se sont également étoffées, notamment avec l'arrivée de Yannis Sahraoui, dont l'expérience dans le milieu bancaire et de l'investissement permettra d'apporter une plus-value aux incubés et accélérés dans leurs démarches de levées de fonds, tandis que Jérémy Stevance, en provenance de Deloitte, apporte ses talents d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

L'équipe de Cube

Valentin Demé, le CEO de Cube, confie à Cryptoast que l'objectif de ces recrutements est d'offrir aux entreprises accompagnées une meilleure expertise, une fois que celles-ci ont atteint leur stade de maturité.

En outre, Cube se muscle également sur la « production audiovisuelle et évènementielle », comme à travers l'arrivée d'Amandine Bossy. Selon Valentin Demé, il s'agit là d'un segment stratégique :

J'estime que les entreprises meurent davantage par manque de visibilité que par manque de cash. Le manque de cash est le corollaire du manque de visibilité. Nous avons cette ambition de faire de la « Creator Economy » un pilier important de cette nouvelle vision de Cube avec cette levée de fonds. Donc, nous continuons de créer des contenus, nous continuons de créer des entrepreneurs avec un fort personal branding, en prenant le pari que chaque chef d'entreprise aujourd'hui doit devenir un créateur de contenu [...]

Par ailleurs, Cube a récemment lancé un nouveau format d'émission baptisé Plan Cube. À l'occasion d'un diner aux airs de speed-dating, 4 entrepreneurs cherchent ainsi à convaincre un investisseur d'investir jusqu'à 100 000 euros dans leur startup, une nouveauté qui a déjà permis à plusieurs entreprises de lever 400 000 euros :

Après 2 ans d'activités, plus de 300 candidatures étudiées et 20 startups accompagnées, Cube a déjà permis à ses incubés et accélérés de lever un total de 7 millions d'euros.

Tandis que ce cycle a vu moins de levées de fonds que le précédent bull run, Valentin Demé souligne un changement de mentalité qui témoigne d'un gain de maturité au sein de l'écosystème :

Le milieu des levées de fonds s'est un peu tari ces 3 dernières années. Il y a 3 ans, celles-ci étaient un peu trop faciles à obtenir en vérité [...]. Aujourd'hui, pour faire une levée de fonds, il faut de la traction. C'est-à-dire avoir des premiers clients, des lettres d'engagement si le produit n'est pas sorti, ou encore mieux, du chiffre d'affaires et/ou des résultats positifs à la fin de l'année.

Avec ce financement de 700 000 euros et un board renforcé qui accueille « des bâtisseurs de licornes, d’industries et de médias », Cube dispose désormais de toutes les clés en main pour « amener les startups vers la rentabilité et leur donner la visibilité indispensable pour émerger ».

