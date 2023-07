France : Société Générale FORGE obtient l'agrément PSAN – Qu'est-ce que cela change ?

C'est une première en France : SG-Forge, filiale du groupe bancaire français Société Générale, devient officiellement la première entreprise à obtenir l'agrément PSAN de la part de l'AMF. De cette manière, la société se prépare à la prochaine entrée en vigueur de la réglementation européenne MiCA et vise à rassurer ses clients institutionnels sur la qualité de ses solutions financières.

SG-Forge devient la première entreprise à obtenir l'agrément

La nouvelle vient tout juste de tomber : SG-Forge, la filiale du groupe Société Générale, vient d'obtenir de la part de l'Autorité des marchés financiers (AMF) l'agrément de prestataire sur actifs numériques, aussi dénommé PSAN. Ainsi, elle devient la première entreprise à obtenir le fameux sésame tant convoiter par les sociétés du secteur.

Actuellement, en France, les entreprises de l'industrie des cryptomonnaies ont nécessairement besoin d'obtenir l'enregistrement PSAN pour opérer des activités de conservation et des échanges entre actifs numériques et monnaies fiduciaires. Aujourd'hui, plus de 70 entreprises possèdent ce statut.

De son côté, l'agrément PSAN est facultatif, du moins pour l'instant. Pour se préparer à l'entrée en vigueur de la régulation MiCA (Markets in Crypto-Asset) dès 2024, l'entreprise SG-Forge a rassemblé les conditions nécessaires pour obtenir cet agrément, notamment en obtenant une assurance de responsabilité professionnelle, élément indispensable difficile à obtenir pour les entreprises françaises du domaine.

Ainsi, la filiale de banque française montre la voie à suivre pour l'industrie des cryptomonnaies. Selon Jean-Marc Stenger, PDG de SG-Forge, l'obtention de l'agrément est un gage de qualité pour garantir aux institutionnels le sérieux et la conformité de l'entreprise vis-à-vis de la régulation en place :

« Avec l’obtention de l’agrément PSAN, Société Générale - FORGE confirme son rôle pionnier dans l’écosystème des crypto-actifs. Cette étape va nous permettre de poursuivre l’accompagnement de nos clients institutionnels souhaitant bénéficier de services sur actifs numériques répondant aux plus hauts standards de conformité et de sécurité bancaire »

Pour rappel, SG-Forge a obtenu son enregistrement PSAN en septembre 2022. Depuis, la société a déployé en avril dernier le stablecoin EURCV sur la blockchain Ethereum dans l'optique d'attirer les institutionnels vers de nouveaux produits financiers.

Source : AMF

