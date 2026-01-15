Depuis 2023, la filiale FORGE de la Société Générale se trouve à l’avant-poste de l’innovation numérique avec le lancement de son stablecoin Euro CoinVertible (EURCV). Un token qui vient d’être injecté pour la toute première fois sur le réseau mondial SWIFT.

SG-FORGE intègre son stablecoin EURCV au réseau SWIFT

Au cours de l'année écoulée, les stablecoins ont franchi un cap décisif en passant du statut de simples outils associés au trading de cryptomonnaies à celui de véritables options monétaires de premier plan, avec le soutien évident du cadre réglementaire GENIUS Act adopté aux États-Unis.

Un marché au sein duquel les stablecoins adossés à l'euro représentent une part infime face au 99 % de leur quantité disponible libellée en dollar USD, même s'il s'agit dans les faits du second marché le plus important dans le domaine à l'heure actuelle.

De quoi motiver la filiale FORGE de la société Générale à accompagner leur énorme potentiel de développement, avec le déploiement de son Euro CoinVertible (EURCV) opérationnel depuis 2023. L'occasion d'accumuler les premières fois pour ce géant bancaire, comme dans le récent cas du trans­fert d’une obli­ga­tion tokenisée sur la blo­ck­chain Ethereum contre un paie­ment en EURCV.

Une expérimentation menée en partenariat avec le réseau mondial de messagerie interbancaire, SWIFT, qui « ouvre la voie à [ses] clients pour adop­ter les crypto-actifs en toute confiance et à grande échelle », selon son responsable des actifs toke­ni­sés, Tho­mas Dugau­quier, tout en « créant un pont entre la finance exis­tante et les tech­no­lo­gies émer­gentes ».

« Deve­nir l’émet­teur euro­péen de sta­ble­coins de réfé­rence »

Dans les faits, ce transfert d'une obligation servait à tester la collaboration effective et fonctionnelle entre la technologie et le stablecoin EURCV de SG-FORGE et l'infrastructure de SWIFT. Une expérimentation de taille, puisqu'elle permet « de voir que nos sta­ble­coins sont inté­grables » à ce standard bancaire mondial, selon le directeur général de SG-FORGE, Jean-Marc Sten­ger.

Ce dernier affirme que SG-FORGE a pour ambition « d’aug­men­ter les volumes de [ses] sta­ble­coins (...) avec le sou­tien du Groupe ». Une nécessité afin de faire face à l'émergence d'une concurrence inattendue, suite à la création du consortium Qivalis, composé de 10 banques européennes bien décidées à s'imposer dans le secteur.

Face à cette situation, Jean-Marc Sten­ger affirme que SG-FORGE ambitionne de « deve­nir l’émet­teur euro­péen de sta­ble­coins de réfé­rence ». Il faudra pour cela que la capitalisation de son stablecoin EURCV - actuellement estimée à 76,5 millions de dollars - évolue rapidement, afin de pouvoir concurrencer le géant Circle dont l'EURC (anciennement EUROC) affiche 357 millions de dollars.

Selon le directeur général de SG-FORGE, la force de ses stablecoins (EURCV, mais également USDCV) réside dans leur interopérabilité avec la finance traditionnelle. Une affirmation qui se heurte toutefois à un possible obstacle, mentionné par le responsable de la filiale crypto Caceis du Cré­dit Agri­cole : « un sta­ble­coin émis par un éta­blis­se­ment ban­caire a peu de chances d’être accepté par ses concur­rents ».

Source : La Tribune

