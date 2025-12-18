Bitvavo intègre les stablecoins EUR et USD CoinVertible de Société Générale-FORGE

Dans le secteur en pleine évolution des stablecoins, la filiale FORGE de la Société Générale s’impose comme une actrice de premier plan avec ses EUR et USD CoinVertible. Ils sont désormais disponibles sur la plateforme Bitvavo.

Bitvavo annonce le listing des stablecoins EUR et USD CoinVertible

La filiale FORGE de la Société Générale s'impose depuis 2023 au cœur du développement du secteur des stablecoins avec le lancement de son EUR CoinVertible adossé à l'euro, inscrit dans une démarche de conformité réglementaire qui lui permettra de devenir la première société française à obtenir son agrément PSAN de l'AMF dès juillet de la même année.

Une dynamique qui verra également apparaître une version adossée au dollar - USD CoinVertible - en juillet dernier, présentée comme une « priorité stratégique » en lien aux évolutions réglementaires américaines dans le domaine, alors qu'elle obtenait dans le même temps son agrément MiCA officiel.

✍️ Découvrez notre top 5 des stablecoins crypto adossés à l'euro

Et en parlant d'évolution, ces deux stablecoins viennent de trouver un nouveau partenaire de choix afin d'accompagner leur développement, en intégrant l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies européennes, Bitvavo.

Une association qui illustre l'engagement de ces deux acteurs « en faveur de la transparence, de la conformité réglementaire et de l’innovation », selon le responsable du développement commercial chez Bitvavo, Ramin Kader, car il va permettre à sa plateforme « d’offrir à [ses] utilisateurs particuliers et à [ses] clients institutionnels l’accès à des stablecoins régulés émis par un acteur majeur affilié à l’une des principales institutions financières européennes ».

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

SG-FORGE poursuit son extension tous azimuts

Une collaboration européenne essentielle, selon le Directeur général de SG-FORGE, Jean-Marc Stenger, afin de poursuivre sa stratégie d'expansion partout où ses stablecoins peuvent répondre à des cas d'usage effectifs et concrets, « en s’appuyant à la fois sur les plateformes centralisées de crypto-actifs, les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et les infrastructures de marché tokenisées ».

🗞️ Emmanuel Macron veut renforcer le rôle international de l’euro avec les stablecoins

Cette collaboration étend la portée d’EUR CoinVertible et USD CoinVertible auprès d’un public plus large, en soutenant des cas d’usage concrets dans un cadre réglementaire robuste. En combinant le fort ancrage de Bitvavo en Europe avec l’expertise pionnière de SG-FORGE dans les actifs tokenisés réglementés, nous contribuons à façonner l’avenir d’une finance numérique conforme, transparente et accessible. Jean-Marc Stenger

La prochaine accélération dans le domaine pourrait s'associer à la récente déclaration d'Emmanuel Macron au sujet d'une volonté de renforcer le rôle international de l’euro avec les stablecoins.

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Source : Bitvavo

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.